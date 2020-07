Patricia Montero y Àlex Adrover celebran su "no boda" a base de tiernos mensajes: "¿A la tercera irá la vencida?"

Àlex Adrover y Patricia Montero ya deberían ser marido y mujer. Sin embargo, sus planes de boda se vieron frustrados debido a la llegada del coronavirus, por lo que este miércoles han decidido celebrar su "no boda" intercambiándose tiernos mensajes en sus redes sociales.

A pesar de no haberse dado el deseado 'sí, quiero', los intérpretes se muestran de lo más entusiasmados por seguir sumando historias juntos. Y es que la pareja acumula doce años de relación y tiene dos hijas en común: Lis, de casi cinco años y Layla de 16 meses.

Los actores explicaron recientemente que no pensaban celebrar la ceremonia hasta que no pudiera desarrollarse en condiciones normales, ya que no querían que sus familiares y amigos no pudieran abrazarse durante el evento.

Así, ambos han celebrado su "no boda". "Este fin de semana pasado tendríamos que habernos dicho 'sí quiero'. Pero como muchos otros tuvimos que cancelar. Si ya iba a ser increíble, cómo será con un año más de preparación. ¿A la tercera irá la vencida? Love you. #seavecinafieston", ha escrito Adrover en Instagram.

Por su parte, la artista ha escogido, al igual que su prometido, otra fotografía en la que ambos aparecen posando muy acaramelados. "Hoy toca celebrar la 'no boda'. Habría sido un día mágico, único, rodeados de la gente que más queremos", se lee en la última publicación de Montero.

"La revancha será mejor, con más ganas y con más ilusión si cabe. Toca esperar y mientras celebrar sin parar. Sí quiero. ¡Te quiero! #AdroverMonteroWedding", rezan las últimas líneas de un mensaje que demuestra que la pareja espera ilusionada y con optimismo a que por fin de produzca el gran día.

La pareja acudió a los juzgados en enero para preparar los trámites necesarios para preparar la boda. Este era su segundo intento, ya que ambos se comprometieron por primera vez en 2017. Fue el segundo embarazo de la actriz lo que provocó que los ahora chefs decidieran aplazar la ceremonia.