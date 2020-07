Frank Cuesta, sin luz ni internet tras una tormenta sobre su protectora de animales que derribó árboles

Una tormenta sobre el centro de rescate y recuperación de animales de Frank Cuesta, a las afueras de Bangkok ha dejado al herpetólogo y aventurero sin luz ni internet durante varios días. Quizá menos si él mismo arregla el tendido eléctrico, pues tal fue la sugerencia de la compañía de electricidad.

"Es el segundo árbol que cae, estoy yendo a reorganizar los cables otra vez... como estamos lejos o te lo arreglas tú o no te lo arregla nadie", explicaba el presentador a 20minutos.es.

"Estoy con un generador aquí [en la protectora] y otro para los frigoríficos, pero en la casa no hay problema porque funciona toda con paneles solares", explica el presentador de Wild Frank.

"Vivo muy lejos y he llamado a la compañía y me han dicho que lo intente arreglar yo, que hasta dentro de unos días no pueden venir", explicaba Cuesta, que al cierre de este artículo y tras retirar dos árboles caídos, se disponía a ello: "Esto lo arreglo yo en tres periquetes".