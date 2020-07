La UCAV afronta el curso 20/21 con la "absoluta seguridad" de impartir el cien por cien de las clases

La UCAV reconoce que el inicio del curso universitario es una gran incógnita ante la incertidumbre de nuevos rebrotes. "Un escenario que seguramente esté marcado por un inicio del curso poco habitual y en el que se teme que muchos alumnos no tengan las condiciones adecuadas para empezar el curso con garantía de contar con el cien por cien de sus clases", explica la institución académica a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Cuando empezó la pandemia, recuerdan desde la UCAV, la mayoría de universidades confirmaban el paso de sus clases presenciales al online. "¿Pero realmente esto qué ha significado en la práctica? Profesores que han grabado algunas sesiones o que han retrasmitido algunas de sus clases por sistemas de videoconferencia y alumnos muy descontentos por no haber podido continuar con la enseñanza programada en sus planes de estudio", continúa.

Un reto que, a juicio de la institución académica, pocas universidades han podido asumir. Por el contrario, aseguran, la Universidad Católica de Ávila, a través de sus más de diez años de experiencia en formación online y el proceso de transformación digital que ha atravesado en los últimos años, está a la "vanguardia" de la formación a distancia y sus alumnos han podido finalizar el curso "con las mismas herramientas" que en el aula presencial.

"La Universidad Católica de Ávila tiene claro que la pandemia no puede marcar el futuro de los jóvenes. Ante esta situación de incertidumbre que nos encontramos, los alumnos deben buscar una universidad adaptada a los retos de la pandemia y que se haya transformado digitalmente", mantiene

Y es que, la UCAV apunta que la inseguridad de esta situación deriva en dos posibilidades. "Que el alumno no tenga en cuenta esta variable y se matricule en una universidad presencial que no esté adaptada al reto digital y que si hay un rebrote, el alumno tenga que volver a casa sin garantías de una verdadera enseñanza universitaria, por no contar con los recursos de un aula virtual; o que elija una universidad que pueda dar respuesta a este problema y combine una auténtica formación dual en la que la parte online tenga las mismas opciones que la enseñanza presencial. El 100% de las clases en directo, con todas las herramientas para que alumnos y profesores interactúen como si estuvieran en una aula presencial, lo que supone contar con una experiencia inmersiva en el aula, y con un sistema de evaluación robusto que otorgue todas las garantías", resume.

DESCUENTOS EN MATRÍCULA

Por otra parte, la institución académica es consciente de los momentos de "dificultad" que se viven y que muchas familias no pueden afrontar el pago de las matrículas de una universidad privada. Pero la UCAV no quiere renunciar al talento de los jóvenes, por lo que siempre ha tenido como prioridad las familias y que los alumnos no renuncien a sus sueños por motivos económicos.

En este sentido, recuerda que cada curso invierte más de 600.000 euros en descuentos en matrícula en función de la renta y más de 100.000 euros al año en becas deportivas. Es una medida que lleva años aplicando y muchos los estudiantes que no se quedan sin estudiar por motivos económicos. Y este año está "aún más comprometida" con un descuentos de hasta el 40 por ciento en grados y del 50 en másteres. Estos descuentos, además, son compatibles con otras becas tanto de la propia universidad como becas públicas.

NOVEDADES CURSO 20-21

El curso 20-21 comienza con novedades para el centro universitario abulense con la implantación de los Grados en Ingeniería Electrónica y Automática, y Bioinformática, y los Másteres en Psicología General Sanitaria y Terapia Manual del Sistema Musculoesquelético.

Entre las titulaciones más demandadas y que ha llenado la totalidad de las plazas están el Grado en Enfermería, el Máster Universitario en Formación del Profesorado y el nuevo Máster en Psicología General Sanitaria.

Además, en el reciente ranking de la Fundación CYD, la UCAV es la mejor universidad de España para encontrar trabajo para los alumnos que estudien ADE o Derecho, concluye el comunicado.