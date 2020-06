Carlos Latre triunfa en redes imitando a Fernando Simón en 'El hormiguero': "Estoy llorando de risa"

El hormiguero va recuperando poco a poco a sus colaboradores, si durante la cuarentena fue Marta Hazas la que apareció en varias ocasiones con su sección 'IdeHazas' y Cristina Pedroche visitó el programa la semana pasada, este lunes fue el turno de Carlos Latre.

El humorista ha comandado durante la temporada la sección 'El teléfono escacharrado', donde los intentos de imitaciones por parte de Pablo Motos y sus invitados han dado pie a algunas de las escenas más divertidas del año.

Latre, tras imitar a Pedro Sánchez en varias ocasiones durante la temporada, este lunes se metió en la piel de uno de los personajes del año, el doctor Fernando Simón, que hizo las delicias de los invitados del día, Malena Alterio y Gonzalo de Castro, que presentaron en El hormiguero su nueva película, La maldición del guapo, que se estrenará en los cines el próximo 10 de julio.

Ataviado con su carpeta, una botella de agua y unos frutos secos, Latre/Fernando Simón sacó un metro para marcar la distancia de seguridad con Motos: "Perfecto así", afirmó poco antes de empezar a toser: "Perdón, es que me he comido una almendra y se me ha ido", parodiando la escena que protagonizó Simón en una de sus intervenciones.

Carlos Latre, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Tras hacer un pequeño discurso y comerse algunos frutos secos más para amagar con toses y atragantamientos, dieron paso a 'El teléfono escacharrado' para que Motos imitara a Josep Pedrerol.

Gonzalo de Castro intentó que Malena Alterio intentara saber a quién imitaba, pero la actriz no consiguió que Marron identificara al presentador de El Chiringuito: "¿Es Robert de Niro?". Tras agradecerle el presentador su visita, Latre se marchó picando algunos frutos secos de los que había llevado.

Latre, Motos, Gonzalo de Castro, Malena Alterio y Marron, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

La actuación del imitador no pasó desapercibida en redes, que alabaron a Latre por su acertada imitación del doctor: "Estoy llorando de risa", "maravilloso" o "¡que descojone!" fueron algunos de los calificativos de los usuarios, a los que el humorista agradeció en su cuenta de twitter.