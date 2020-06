Coronavirus.- L'empresa del brot de Rafelbunyol afirma que sis dels treballadors afectats han rebut l'alta

La mercantil ha detallat que, dels set casos inicials que es van detectar el 17 de juny, sis han rebut l'alta i, mitjançant proves serològiques, s'ha confirmat que ja no estan contagiats. D'aquesta forma, queda actiu un dels set casos inicials.

Al seu torn, la Conselleria de Sanitat Universal va donar a conéixer que s'havien detectat set nous casos, als quals se'ls estan realitzant proves serològiques per a determinar si es tracta d'infeccions actives o infeccions passades i, per tant, conéixer si formen part del brot detectat o no.

Sobre aquest tema, la mercantil ha precisat en un comunicat que segueixen "a l'espera de confirmació definitiva quan se'ls realitzen aquest dilluns 29 de juny els test serològics pertinents". Romanen aïllats en els seus domicilis.

Per tant, dels 14 positius detectats relacionats amb aquest brot, sis han rebut l'alta, u roman actiu i els altres set que es van confirmar durant el cap de setmana estan pendents del resultat que determine si són antics o actius.

Quant a les proves realitzades, l'empresa ha explicat que s'han practicat PCR a la totalitat de la plantilla de la sala d'especejament, excepte "els qui romanen de baixa per malaltia comuna o estan gaudint de les seues vacances". En total, s'han realitzat 412 proves.

En aquest sentit, el representant de CCOO en el comité d'empresa en UVESA, Diego Juarez, ha lamentat en declaracions a Europa Press que "no han fet (proves) a tots" els treballadors de la indústria i ha expresat la "preocupació" de la resta de la plantilla.

Segons ha criticat, "s'han concentrat en la sala d'especejament, que és on estava el focus", però hi ha altres treballadors que acudeixen a aquest espai a "ajudar-los a ells quan tenen molta faena" i, a més, ha advertit que comparteixen zones comunes com els vestuaris. "Encara que hi haja mesures de seguretat, que poden ser efectives", ha indicat que "en les zones comunes és on hi ha molta por".

"Som 600 i han fet unes 400, queden encara 200 en l'aire", ha afirmat. El representant sindical ha assenyalat que la decisió de quantes proves realitzar i a qui és de la Conselleria de Sanitat. "Crec que haurien de fer-ho a tots, si no ho fa Sanitat que prenga iniciativa l'empresa i ho faça a la resta", ha reclamat.