Cultura.- La Col·lecció de l'IVAM s'enriqueix amb la compra d'obres de set artistes mediterranis

D'aquesta forma, l'IVAM manté així el seu objectiu d'obrir-se a la producció artística del Mediterrani amb la incorporació d'obres "les quals reforcen la investigació entorn d'aquest context geopolític, una de les línies fonamentals de la Col·lecció de l'IVAM".

Amb aquestes adquisicions, un total de 18 obres per un total de 500.000 euros, l'IVAM segueix enriquint els seus fons amb treballs realitzats per tres dones com són Bouchra Khalili, Gülsun Karamustafa i Mona Hatum, guanyadora del Premi Julio González 2020, "potenciant la igualtat també en matèria cultural pel que fa a la visualització de les dones en l'art".

D'altra banda, la Generalitat destaca que es reforça un eix "fonamental" de la col·lecció que és la investigació sobre l'espai urbà amb el treball sobre les comunitats de migrants de Mohamed Bourouissa, la cartografia de la societat àrab que duu a terme Akram Zaatari, la reflexió sobre els conflictes contemporanis de Mona Hatoum o el qüestionament de les fronteres de Bouchra Khalili. Finalment, el nom d'Andreu Alfaro reafirma el suport de l'IVAM als artistes valencians amb la incorporació de la peça Cercle Berninià, produïda per l'escultor en els anys huitanta.

Entre les adquisicions hi ha escultures, fotografies i, sobretot, "grans instal·lacions que revelen el gust dels seus creadors per la mescla de materials, la invitació al públic perquè forme part activa de les obres i la presència de les últimes tecnologies".