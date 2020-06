Renfe llança la campanya 'Torna a viatjar amb els preus YoVoy', en trens AVE Madrid-València

20M EP

Renfe ha llançat la campanya promocional 'Torna a viatjar amb els preus YoVoy', en trens AVE Madrid-València. Els bitllets podran adquirir-se a partir de l'1 de juliol per a viatjar entre eixa data i el 31 d'agost. L'oferta permet comprar quatre bitllets d'AVE per 120 euros, 30 euros per persona, en classe turista.