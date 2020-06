Tesis UR detecta "sobreexposición a vocabulario cultural generalizado" en enseñanzas lenguas extranjeras en Bachillerato

María Daniela Cifone Ponte ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja por su tesis doctoral titulada 'A quantative and qualitative analysis of cultural vocabulary in Second Baccalaureate EFL textbooks'. Dirigida por Rosa María Jiménez Catalán y Andrés Canga Alonso, del Grupo de Lingüística Aplicada de la Universidad de La Rioja (UR), la tesis ha sido calificada con sobresaliente 'cum laude'.

En su investigación doctoral, Daniela Cifone ha analizado once manuales utilizados en los institutos de Logroño, Arnedo, Haro, Alfaro, Nájera y Calahorra de editoriales nacionales e internacionales, y en la escuela oficial de idiomas.

El análisis principal se ha centrado en el vocabulario cultural, ya que la competencia cultural aparece es fundamental para la adquisición del idioma tanto en el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las lenguas como en el curriculum de 2º de Bachillerato de La Rioja.

En este sentido, la doctora Cifone realizó una lista de categorías culturales y de subcategorías basándose en el MCER. El análisis de los libros de texto le proporcionó 16.721 palabras que clasificó en función de estas categorías.

Hay categorías como 'geografía', 'valores y creencias', 'tradiciones' o 'vida cotidina'. En el caso de 'vida cotidiana', esta categoría incluye palabras sobre profesiones, tiempo libre o comida; y, por ejemplo, dentro de la subcategoría 'comida' el análisis se centró en qué palabras pertenecían bien a la cultural del alumno ('source culture'), bien a la cultura cuya lengua están estudiando ('target') bien a la cultural internacional (francesa, india, etc.).

En sus conclusiones, la tesis de la doctora Daniela Cifone pone manifiesto la predominancia de la cultura meta ('target') sobre el resto de culturas, la presencia de estereotipos, la escasez de palabras que aborden temas propios de la cultura profunda; así como una sobreexposición del alumno a un vocabulario cultural generalizado y básico que no se corresponde con el nivel de competencia deseado.

Debido al tiempo limitado del que disponen los profesores para instruir todos los contenidos y a que, en ocasiones, no están lo suficientemente formados en términos de competencia cultural es muy común que se confíe por completo en el contenido del libro de texto para que proporcione la información necesaria para suplir las necesidades del alumno.

Esta sobreexposición a un vocabulario cultural generalizado es negativa ya que no permite al estudiante adquirir vocabulario vinculado a culturas concretas, por lo tanto, no está adquiriendo la competencia intercultural a través del vocabulario.

En su investigación, la doctora Cifone ha detectado que diferencias en los manuales, ya que algunos libros de texto sí dan importancia a la competencia cultural, al incluir gran variedad de palabras. Si bien, en todos los casos, la cultura meta -la de la lengua extranjera que el alumnado está estudiando- es la más representada por las palabras culturales más frecuentes de los libros.

En el caso del inglés, esta cultura meta (o 'target') engloba a todas las culturas de los países angolparlantes (EE UU, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda), aunque el alumnado está expuesto a elementos sobre América y, sobre todo, Inglaterra; y en ambos casos de forma estereotipada. En el caso de América, está representada por elementos de cultura popular e Inglaterra, por elementos de cultura más alta como literatura, historia, etc.