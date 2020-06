Carlos Herrera reitera en 'Ya es mediodía' su interés por Belén Esteban en la COPE: "Quiero trabajar con los mejores"

Después de la discusión entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en la última entrega de Sábado Deluxe, mucho se ha hablado del futuro de la de San Blas en Sálvame. Incluso Carlos Herrera comentó en su programa de radio en la COPE que le encantaría tenerla como colaboradora, algo que repitió este viernes en Ya es mediodía.

El locutor no dudó en reafirmar su opinión sobre 'la princesa del pueblo' cuando Sonsoles Ónega le preguntó por el comentario que hizo: "Una de mis aspiraciones es trabajar con los mejores, con las personas que tienen la capacidad de meter el dedo en los corazones de la gente. Belén es una de esas personas y me gustaría contar con ella para medir la temperatura de las cosas de la calle".

Aun así, Herrera destacó que comprende que en los medios de comunicación hay unos procedimientos que hay que respetar. "Luego falta que ella quiera y que se den las circunstancias", apuntó. "Para nosotros sería un gran estimulo, porque las personas que contactan con la gente siempre son importantes en los edificios de la comunicación".

El periodista se encontraba en la puerta de un restaurante durante la videollamada y entonces desde dentro, donde iban a celebrar una comida de empresa, el equipo de Herrera en COPE comenzó a gritar: "¡Vente Belén, vente!". "Más claro no se lo hemos podido decir", añadió el locutor mientras Sonsoles Ónega se reía. "Belén nos está viendo y yo creo que a ella le haría ilusión".

Aunque parece que ambos no han hablado todavía directamente, Belén Esteban ya dejó claro que ella no tenía contrato de exclusividad con Mediaset, sino con la productora La fábrica de la tele. "Cuando quieras, me puedes llevar a tu programa porque hablar, sé hablar todavía", dijo la colaboradora en Sálvame.

¿Jorge Javier se va a la radio?

Javier Negre, que estaba en la mesa de Ya es mediodía, le preguntó si tendría interés por otros posibles fichajes: "¿A Jorge Javier le harías una oferta o no encaja?". "Claro, siempre encaja, en todo. Es un gran periodista y gran amigo, él conmigo lo que quiera y cuando quiera", respondió Carlos Herrera.

Entonces, el locutor aprovechó para soltarle una pequeña pulla a Negre. "Que alguien pase por detrás de mí", bromeó en referencia al 'Merlos Place' que tuvo lugar en su programa Estado de alarma.