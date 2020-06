Cultura.- Arranca la XXXII edició dels Premis Ciutat d'Alzira

Organitzats per l'Ajuntament d'Alzira i l'editorial Bromera, enguany es permet, tenint en compte la situació generada per la pandèmia de Covid-19, que pràcticament tots els treballs es puguen presentar en format electrònic i de manera telemàtica a través de la plataforma digital Mundoarti. En concret, podran utilitzar aquesta via els textos de les categories de novel·la, narrativa juvenil, narrativa infantil, assaig, poesia, teatre i àlbum il·lustrat.

El 7 de setembre es tancarà el termini per a presentar els originals que opten a les diferents categories. Els millor dotats són el XXXII Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, amb 16.000 euros, i el XXVI Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, amb 12.000 euros. En el cas del XXV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, el seu import es concretarà en les pròximes setmanes.

Per la seua banda, el XXII Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta està dotat amb 8.000 euros; el XV Premi de Teatre Ciutat d'Alzira Palanca i Roca amb 6.000 euros; el XV Premi de Poesia Ibn Hafaja, amb 5.000 euros; el XXV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, amb 3.000 euros; i el V Premi Internacional Enric Solbes d'Àlbum Il·lustrat rebrà 6.000 euros.

Els jurats estaran formats per 40 especialistes en diferents àmbits i els premiats en l'edició anterior. El veredicte es farà públic la nit del 13 de novembre en el transcurs de la gala literària, excepte en els casos del Premi de Teatre Ciutat d'Alzira Palanca i Roca (que s'anunciarà el 30 d'octubre), així com el Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, el Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre i el Premi Internacional Enric Solbes d'Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera-Valldigna, que es comunicaran el 6 de novembre.

Els huit guardons s'entregaran en la gala del 13 de novembre en la qual els guanyadors rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix.

JORNADES CULTURALS

D'altra banda, enguany es preveu la celebració, amb les precaucions sanitàries necessàries, de les tradicionals jornades culturals que acompanyen cada any a aquests premis literaris.

Les ponències s'inauguraran el 22 d'octubre amb una conferència a càrrec de Mar Romera, experta en intel·ligència emocional i presidenta de l'Associació Pedagògica Francesco Tonucci.