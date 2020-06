Cómo evitar la intoxicación por geles hidroalcohólicos en niños

Los geles hidroalcohólicos están de moda. Son pocas las personas que no llevan en su bolso un bote para desinfectarse cuando estiman necesario, más si son madres, cuyos hijos no paran de tocar cosas que no deberían. No obstante, hay que tener cuidado porque pueden envenenarse.

"El peligro procede de su contenido en alcohol. Estos productos deben tener al menos un 60% de alcohol para que sean eficaces contra el coronavirus. Las bebidas de más alta graduación no tienen más del 40%. La intoxicación por alcohol puede producir hipoglucemia, convulsiones, coma y muerte", advierte la pediatra María Jesús Esparza, portavoz de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), en una entrevista con Infosalus.

A esto se suma, según mantiene, el que algunos geles contienen alcohol distinto del etílico, por ejemplo, isopropanol, que es más tóxico que el alcohol etílico (el que llevan las bebidas alcohólicas).

Recomendaciones

Por eso, desde la Academia Americana de Pediatría exhorta a los padres de familia a mantener los desinfectantes para manos fuera del alcance de los niños. "No olvide los frascos de desinfectante pequeños para carteras, bolsos de pañales, mochilas y automóviles. Además, los padres y los cuidadores también deben supervisar a los niños menores de 5 años cuando usen desinfectante para manos", remarca la sociedad científica norteamericana.

Dado que en estos momentos ya no hay desabastecimiento en el mercado, la pediatras resalta que es necesario adquirir productos etiquetados y comprobar la lista de ingredientes. "Hay que evitar especialmente productos que lleven metanol, alcohol metílico o alcoholes metilados, que pueden ser muy peligrosos si se ingieren", insiste.

A la hora de emplear el gel hidroalcohólico con los menores, Esparza subraya que tanto en niños como en adultos es preferible siempre lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos: "Es lo mejor para eliminar gérmenes de las manos, incluido el nuevo coronavirus. Sólo si no fuera posible se recomienda que se use un gel hidroalcohólico con al menos 60% de alcohol".

A su juicio, sería deseable que llevasen productos para que el sabor fuera desagradable, como por ejemplo que ponga que el alcohol está desnaturalizado, o que tenga sustancias amargantes como el benzoato de denatonio (Bitrex), o el butanol (alcohol terbutílico), o el octaacetato de sacarosa.