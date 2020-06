Gianmarco da el salto a la música tras su ruptura con Adara

Gianmarco Onestini ha decidido dar un giro total a su vida profesional y probará suerte en el mundo de la música.

Así lo ha confirmado él mismo en su canal de Mtmad, donde ha desvelado, por fin, algo que hace tiempo quería hacer pero que no podía.

"Chicos, estoy aquí en el estudio. Trabajo un montón y no estoy disfrutando de este veranito. Ahora por fin os puedo contar la sorpresa: voy a sacar una canción, ya he grabado el videoclip también", ha contado el joven italiano.

En cuanto al tema que lanzará al mercado, detalló que se llamarán Maracaná y que está interpretado en castellano: "Es la cosa que más nos define. La canto en español, porque me encanta el español y siempre me han gustado muchísimo las canciones españolas. Era una pasión que tenía y he dicho: 'Vamos a hacerla'. Siempre me gusta hacer cosas nuevas. Esto me gustaba, me puse a pensar y voy a sacar la canción Maracaná”.

La canción, que junto con el videoclip se lanzará el próximo 3 de abril, llega tras su breve pero intenso -y turbulento- romance con Adara Molinero, la ganadora del último Gran Hermano VIP, donde se conocieron. Una relación por la que se ha hecho conocido en España, que ahora verá una nueva faceta del italiano.