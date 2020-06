Katy Perry se sincera en la recta final del embarazo: sus altibajos emocionales, el truco para elegir el nombre del bebé...

Katy Perry dio una bonita sorpresa a sus fans el pasado mes de marzo: anunció que esperaba su primera hija en común con el actor Orlando Bloom. La artista lo confirmó tras lanzar su nueva canción, Never Worn White, cuando ya podía distinguirse su tripa de embarazada. Dos meses después, ha hablado abiertamente sobre una etapa que afronta con mucha ilusión.

Lo hizo recientemente en una entrevista para la radio estadounidense Mix 104, donde habló sobre temas como la montaña rusa que ha atravesado durante el embarazo, el miedo que le ha despertado estos meses la crisis del coronavirus o el truco que tendrá en cuenta para escoger el nombre de la pequeña.

En la conversación, la cantante valoró que "convertirse en madre por primera vez en mitad de una pandemia es complicado": "He tenido ansiedad. He estado feliz. He estado deprimida. He sentido de todo". En este sentido, apuntó que "el mundo está viviendo un momento muy salvaje y es algo muy fuerte traer una criatura al mundo bajo estas circunstancias".

Por otro lado, la artista de 31 años avanzó que ella y Bloom, de 43, tienen una lista de posibles nombres, aunque prefieren mantenerla en secreto. Sin embargo, sí contó cuál será su táctica para escoger el nombre definitivo: "Todavía tenemos que decidir específicamente el nombre. Tenemos opciones pero ella nos lo dirá. La miraré y diré: 'Oh sí, eres eso".

"Cuando nazca y por fin pueda verle la cara, lo decidiré. Solo en ese momento tendré la información necesaria para escoger el que más le represente y descartar el resto de los que tenemos apuntados", zanjó sobre este asuntó.

Finalmente, la artista contó que Flynn, el hijo que su prometido tiene con su expareja, la modelo Miranda Kerr, está encantado con la idea de tener una hermanita. "Dicen que las niñas son siempre las favoritas de su padre, así que supongo que así será, veremos qué ocurre", opinó después sobre Bloom.