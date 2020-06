Coronavirus.- Un mort i 8 nous positius en les últimes 24 hores a la Comunitat Valenciana

Segons les dades oferides per la Conselleria de Sanitat, en l'última jornada s'ha notificat una defunció per coronavirus, la qual cosa eleva la xifra global de morts a 1.469. Per províncies, s'han registrat 227 decessos en la província de Castelló, 508 en la d'Alacant i 734 en la província de València des de l'inici de la pandèmia.

Respecte als nous casos positius, des de l'última actualització s'han detectat 8 a través de PCR que eleven a 11.494 el total de positius des que va començar l'alerta sanitària. Per províncies, s'han registrat 3 a Castelló (1.603 en total), 5 en la província de València (5.931 en total) i cap en la d'Alacant en la província d'Alacant (3.955 en total). A aquesta xifra cal sumar també cinc no assignats de dies anteriors.

En aquests moments només el 3,4% de tots els casos actius de coronavirus (2.052) estan ingressats en els hospitals valencians i només 8 estan en Unitats de Vigilància intensiva (UCI), la qual cosa representa menys d'un 0,4%.

Per províncies, hi ha set ingressats en la província de Castelló, que no té pacients en UCI; 27 en la província d'Alacant, d'ells 5 en la UCI; i 37 en la província de València, d'ells 3 en la UCI.

Les altes continuen en ascens i s'han registrat 59 des de l'actualització d'aquest dilluns. En total són ja 14.449 les persones que s'han curat des que va començar la pandèmia: 1.693 en la província de Castelló, 4.965 en la d'Alacant, 7.786 en la de València i 5 desplaçats.

El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.280 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 496.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 423.655, de les quals 304.318 han sigut per mitjà de PCR i 119.337 per mitjà de test ràpid.

LA SITUACIÓ EN LES RESIDÈNCIES

A dia de hui hi ha algun cas positiu en 18 centres (1 en la província de Castelló, 4 en la d'Alacant i 13 en la província de València). En les últimes 24 hores no s'han detectat nous positius ni entre residents ni entre treballadors, encara que sí un resident mort.

Es troben sota vigilància activa de control sanitari 10 residències a la Comunitat Valenciana: 1 en la província de Castelló, 2 en la província d'Alacant i 7 en la província de València.