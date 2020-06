Manual para novatos: cómo cuidar plantas y no fallar en el intento

Grandes, pequeñas, con flores, purificantes, colganderas, trepadoras... La variedad de plantas de interior disponibles para decorar el hogar es casi infinita y se adapta a cualquier tipo de perfil de inquilino. Sin embargo, tener uno de estos seres vivos dentro de casa no resulta una tarea sencilla para muchos y puede dar un poco de respeto si eres principiante.

Pensando en todos ellos, este manual es para los novatos que se quieren estrenar y embellecer su vivienda sin tener que recurrir a las plantas artificiales y los que ya han probado a tener una de verdad pero, por unas cosas u otras, se le han acabado muriendo. Si eres uno de ellos, no desesperes, te damos las soluciones y, al final, un listado con las más fáciles cuidar.

Primer consejo: no tengas miedo a preguntar. El momento de comprar una planta es fundamental, no solo porque vas a escoger la que más te guste, sino porque el vendedor puede darte los consejos que necesitas para cuidarla. Pregunta cuánta luz y agua necesita, si la maceta debe tener una salida de agua y cuál es la mezcla ideal de tierra y compost para ella. Ah, y si tienes niños o mascotas, infórmate sobre si es tóxica al ser ingerida, para evitar disgustos.

La llegada a casa. Una vez en casa con tu nueva compañera, tienes que cambiarla de maceta a una del doble o triple de tamaño para dejarla crecer y ponle la tierra que el vendedor te ha recomendado.

Pregunta en tu tienda, floristería o vivero las dudas que tengas sobre tu planta

En busca del sitio correcto. Antes de ir a por tu planta nueva, seguro que ya has pensado el lugar donde querrías colocarla. Coméntaselo al vendedor y deja que te aconseje sobre cuál te conviene más. Decidir dónde vivirá la platna es fundamental, porque depende de sus necesidades: algunas requieren luz directa del sol, otras tienen que estar alejadas de las fuentes de calor como los radiadores y de frío como los aires acondicionados, etc. Ten en cuenta que, aunque ahora tenga una altura y tamaño determinados, estos podrán cambiar en el futuro.

Baño de sol. Aunque la hayas colocado en su sitio correcto y siguiendo todas las indicaciones anteriores, no puedes olvidarte de girar la planta de vez en cuando para que no reciba claridad por solo un lado. Al igual que tú, necesita la luz del sol y si solo le da un sitio, se quemará. No la coloques en frente de una ventana, ¡el cristal hace efecto lupa!

Corte de pelo. No te asustes si se secan las hojas, es algo normal, pero recuerda quitarlas para dejar que las nuevas crezcan.

A veces, el sitio que teníamos pensado para colocarla no es el que le conviene

Agua: ni mucha, ni poca. Este es el punto más complicado para los novatos, ¿cuánto y cuándo debo regar mi nueva planta? Sí, estos seres necesitan beber, pero no hay que ahogarlas. Sigue los consejos del vendedor y, si tienes dudas, siempre puedes usar el truco del puño: mete el dedo en la tierra hasta los nudillos, si está seco, la planta necesita agua; si está húmedo, lo estás haciendo bien.

Aliméntala y crecerá sana y robusta. ¿Pero cómo teniendo la misma planta que yo la suya parece de catálogo? Fácil, la ha aportado nutrientes. Al igual que los humanos, las plantas necesitan alimentarse para crecer más y mejor, así que recuerda abonarlas periódicamente si quieres ser la envidia de todos.

Trasplante bianual. No es recomendable dejar la planta mucho tiempo en la maceta en la que la trajiste a casa, porque así evitas que crezca. Recuerda trasplantarla cada dos años más o menos.

Las mejores para empezar

Seas novato o no, hay plantas que requieren cuidados muy específicos y puede ser difícil mantenerlas. Pero la naturaleza es sabia, y existen varias especies que aguantan casi todo, incluso a un principiante.

Con la ayuda de las 'apps'

Como el cuidado de las plantas no es nuevo, la red está llena de apps que permiten desde descubrir qué tipo de planta te han regalado, hasta cómo combinar de la mejor forma estos vegetales para crear un espacio inigualable.

Por ejemplo, GrowIT! podríamos describirla como la red social de las plantas, porque alberga a toda una comunidad con las que poder compartir dudas e información. Y para resolver preguntas, nada como Garden Answers, que es capaz de identificar más de 20.000 plantas de forma instantánea con tan solo una foto, además de aportar consejos y sobre cómo optimizar el cuidado del jardín o el huerto. ¿Se te olvida regar siempre? ¿Y por qué no pones una alarma? Eso es lo que permite iHuerting, que combinada con DIY Garden para que combines distintos tipos de especies para crear tu jardín soñado, te permitirán tener, al fin, las plantas más felices y esplendorosas de todas.