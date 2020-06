Tudanca pide reforzar el personal y los recursos sanitarios para recuperar la atención ordinaria en centros de salud

Tudanca ha explicado que la sanidad en la región tiene que afrontar un "incremento dramático" en las listas de espera para lo que hace falta "recursos excepcionales" por parte de Administración Regional. "Si no, no ante un posible rebrote la sanidad no va a aguantar, así que se necesita un refuerzo tanto en personal, recursos como en presupuestos para que sea capaz de afrontar, no solo nuevos rebrotes, sino reducir el incremento desproporcionado de listas de espera que se ha producido durante los últimos meses", ha añadido en relación a la pandemia de coronavirus.

Por otra parte, el líder del PSCyL ha señalado que durante los últimos meses los habitantes de Castilla y León han sido "responsables y comprensivos" en una situación en la que primaba "la protección de la salud y la seguridad de todos los ciudadanos".

"Ha llegado la hora de que las limitaciones de atención sanitaria se terminen, de que recuperen la atención sanitaria en cada uno de los consultorios médicos del medio rural", ha apuntado para criticar que esos consultorios hayan estado "cerrados".

"Hoy que ya ha terminado el estado de alarma y hemos recuperado muchas de las condiciones en esta nueva normalidad tenemos que exigir que lo primero que se ponga en marcha sea la atención presencial en los consultorios médicos del medio rural, porque eso significa luchar contra despoblación en una población envejecida con más patología y más sensible que el resto de la población", ha incidido.

RESIDENCIAS

Por otra parte, Luis Tudanca ha afirmado que la Junta tiene que "replantearse" el modelo de las residencias de ancianos, en las cuales dos tercios de las plazas son privadas y ha recordado que su formación va a exigir "transparencia" sobre lo que ha pasado en estos centros.

"La Junta no puede parapetarse detrás de la Ley de Transparencia para no dar los datos de lo que ha pasado en las residencias privadas, según ellos para no perjudicar los intereses económicos de las empresas que hacen negocio en las mismas", ha advertido el político socialista.

Por último, ha apuntado que hay que hacer un diagnóstico de lo que ha pasado "para no volver a repetirlo", analizarlo y proponer soluciones en la planificación del modelo residencial. "Todos debemos participar en la redefinición del modelo y en el diagnóstico y propuesta de soluciones de un modelo del que llevamos alertando desde hace muchos años que era insuficiente y no iba a poder aguantar ningún golpe", ha defendido.