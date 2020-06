Coronavirus.- Les vendes de la indústria es desplomen un 47,1% a la Comunitat Valenciana a l'abril

Precisament, la xifra de negocis ha baixat en totes les autonomies i la registrada a la Comunitat Valenciana és el quart descens més destacat del país, i únicament es troba després de les de País Basc (-50%), Galícia i Comunitat Foral de Navarra (-48,3% en tots dos casos). En el costat contrari, les menors baixades es donen a Extremadura (-9,9%), Comunitat de Madrid (-29,3%) i La Rioja (-30,9%).

En concret, la Comunitat Valenciana registra un índex de negocis del 60 per cent, un descens anual del 47,1 per cent i una mitjana del -13,1 per cent en el que va d'any.