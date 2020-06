Soy una pringada critica a Pablo Alborán por oportunista: "Vuelve al armario, que nadie te necesita en esta lucha"

Después de que el pasado miércoles Pablo Alborán confesará en Instagram que era homosexual, muchas han sido las reacciones de famosos y anónimos, la mayoría de ellos apoyándole incondicionalmente. Sin embargo, parece que la youtuber Esty Quesada, más conocida como Soy una pringada, es de las que no apoya al cantante por todo lo que ha hecho hasta ahora.

"Ocultaste ser gay para hacerte famoso y entrar en el mainstream", escribió el pasado jueves en sus stories de Instagram. "Fingiste ser heterosexual escribiendo canciones sobre chicas y, ahora que estás a días de sacar nueva música y en el mes del orgullo, sueltas que eres gay para rascar más público".

"Tú te sacas y te metes los principios y el orgullo cuando te interesa. Vuelve al armario, que nadie te necesita en esta lucha, cariño", sentenció la influencer, quien ya declaró anteriormente que es bisexual y agénero.

"Encima sueltas el discursito fake abanderado de 'soy gay y no pasa nada'. Si no pasase nada no hubieses ocultado tu sexualidad años y años. Sí pasa: si hubieses escrito sobre amar a tíos, la industria no te hubiese querido", continuó.

Si va a sacar la lengua del culo de los Javis para decir estas gilipolleces...



¿Quién se cree que es para decirle a nadie que vuelva al armario?¿y quién se cree que es para hablar en nombre de toda la comunidad diciendo a quién necesita nuestra lucha y a quién no? pic.twitter.com/nAjUK5KgEP — 𝕸𝖎𝖑𝖔 (@emitatu) June 18, 2020

"Preferiste triunfar a ser fiel a ti mismo. Es lícito, muy bien. Pero ahora no vayas de víctima y de abanderado, gilipollas", escribió Soy una pringada. "Aquí hay gente que siempre hemos ido de cara con nuestra sexualidad y nos hemos arriesgado desde el minuto 0. Nadie te necesita y tu valentía me la paso por los cojones".

Tras estas palabras, concluyó extendiendo el ejemplo a otros famosos: "Gente del show business que solo se acuerda de que es gay, bi, lesbiana, etc., en el orgullo para subir posts victimistas diciendo lo mucho que han sufrido y rascar 4 seguidores, y el resto del año calladitas como cerdas no vaya a ser que pierdan el trabajo por desviados".

Ante estas palabras, muchos usuarios de las redes han comenzado a criticar a la influencer por sus polémicas declaraciones: "¿Quién se cree que es para decirle a nadie que vuelva al armario? ¿Y quién se cree que es para hablar en nombre de toda la comunidad diciendo a quién necesita nuestra lucha y a quién no?".

Aun así, también los hay que están de acuerdo con estas palabras de Esty Quesada y consideran que Pablo Alborán ha tenido una actitud oportunista y lo ha aprovechado para "hacer marketing".