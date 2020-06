Los famosos apoyan incondicionalmente a Pablo Alborán tras hablar de su homosexualidad: "A muerte contigo"

Se ha volcado. Todos a una, la farándula española e internacional ha aplaudido el gesto de Pablo Alborán para "ser un poco más feliz de lo que ya era" hablando abiertamente de su homosexualidad. Aún a día de hoy parece increíble que esto sea noticia, pero mientras sirva para que una sola persona se sienta con fuerzas para reconocerlo ya habrá valido la pena.

Eso es el sentir general de todas las amistades y compañeros de profesión del artista malagueño, que a través de multitud de mensajes en su publicación de Instagram o con tuits mencionándole han querido brindarle su apoyo y su ayuda por si la necesitase.

Porque aún hay quien piensa que es un gesto vacuo, pero la mayoría de sus allegados saben lo que le ha costado sentirse con fuerzas para hacerlo público él mismo y, además, lo ha hecho durante el mes del Orgullo LGTBIQ, lo que dobla significativamente su valor.

"Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos, Pablo. Te lo mereces", le deseaba Ricky Martin, alguien que pasó exactamente por lo mismo.

Además del puertorriqueño, una gran variedad de artistas le han dedicado unas sentidas palabras. "Solo hay una forma de amar y mil maneras de sentir... Por el amor y la música libre. Qué grande eres, te quiero, amigo", decía India Martínez, algo parecido al mensaje de Tony Aguilar: "Mi querido Pablo, admiro tu sinceridad inspiradora como admiro tu arte y tu música que, como tú, sois libres. Hoy no has confesado nada, porque amar no es pecado. Sigue regalándonos esa sensibilidad inigualable componiendo y haciendo nuestras vidas mejores con tu música".

"Ayer, Hoy, Siempre: solamente Pablo. Se trata de eso" (Laura Pausini), "A mí lo único que me ha importado siempre es verte feliz. Como ser humano, lo único que te pido es que nunca dejes de bañar mi mente con esa música que haces. ¡Ole tú!" (Mónica Naranjo), "Querido Pablo, qué lindo que seas tan honesto, sincero y sobre toda las cosas que ya te sientas libre y feliz" (Carlos Baute), "Hasta para explicar algo tan sencillo como esto hay que saber hacerlo, con humildad, clase y sinceridad. Enhorabuena por saber hacerlo y deseando escucharte cantar, que es lo que nos debe importar de tu vida" (Paula Echevarría) o "Eres un ser humano maravilloso y yo te quiero mucho.Te quiero libre, te quiero siempre y te quiero bien", de su gran amiga María Esteve, han sido algunos de los comentarios que le han dejado.

Aparte de ello, David Bisbal y su "A muerte contigo" o celebrities como Rayden ("Gracias por ser un referente con todas las letras"), Nando Escribano ("Tu talento sigue siendo el mismo, pero ganas libertad"), Vanesa Martín ("Amar es un pulmón inmenso sobre el que necesita sostenerse el mundo y así sería un poco mejor. Estoy orgullosa de ti y de tenerte, hermano mío"), Jesús Vázquez ("Valiente y maestro") o Inma Cuesta ("Mi admiración, mi amor y mi respeto").

Alejandro Sanz, Asier Etxeandía, Malú, Cepeda, Ana Milán, Candela Peña, Los Javis, Natalia Verbeke, Cristina Castaño, Juan Magán, Hiba Abouk, Manuel Carrasco, Máximo Huerta, Ana Guerra, Ruth Lorenzo, Dulceida, Rosalía, Ana Torroja, Edurne, Carlos Latre, Rozalén, Chenoa, Diana Navarro, Javier Cámara, Sara Carbonero, Pastora Soler, Lola Índigo o Cristina Pedroche han sido otros de los artistas que han mostrado su apoyo.

Mi querido @pabloalboran, admiro tu sinceridad inspiradora cómo admiro tu arte y tu música que cómo tú, sois libres. Hoy no has confesado nada, porque amar no es pecado.

Sigue regalándonos esa sensibilidad inigualable componiendo y haciendo nuestras vidas mejores con tu música. pic.twitter.com/mYTaEZNCjO — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) June 17, 2020

Dos mensajes inapropiados

Las redes también han querido afear dos comentarios que han hecho sobre el tema dos famosos que no han acertado con las palabras. Por un lado, Melendi, que ha deseado ser homosexual al escuchar lo que decía su amigo. "Cuando te escucho me da pena no serlo yo. Poco importa a quién ames mientras ames. Tu energía siempre ha sido maravillosa conmigo y con todos los compañeros, por eso todos en la profesión te apreciamos tanto. Por eso y porque eres uno de los mejores artistas que ha dado nuestro país", escribía el asturiano.

Por otro, Sonsoles Ónega. La periodista, diciendo la noticia en Ya es mediodía, aseguraba: "Pablo Alborán, que te queremos. Yo lo siento porque es guapísimo, pero vaya". Uno de sus colaboradores repuso que "va a seguir siendo guapísimo", a lo que Ónega contestó "Sí, hombre, pero ya no para las chicas". Las redes tacharon lo que había dicho de "desafortunadísimo".