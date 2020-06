Anabel Pantoja se rebela contra sus compañeros en 'Sálvame': "Es una falta de respeto que os riais de mí"

Anabel Pantoja se ha convertido este jueves en una de las protagonistas de Sálvame. Y no solo por haber sido la elegida para concursar con Alonso Caparrós en La última cena, si no también por el enfado con sus compañeros en el plató.

La influencer se ha hartado de los colaboradores cuando estaban jugando a Yo nunca, una sección que recientemente inauguró el espacio de Mediaset para que los tertulianos se mojen a la hora de hablar sobre sus compañeros.

Así, aunque esta vez tocaba opinar sobre los presentadores, la bronca se ha producido a raíz de las críticas a la sobrina de Isabel Pantoja. "A veces veo poca humildad en personas como tú que estáis empezando", le ha reprochado María Patiño, asegurando que la joven desconecta con temas que "no domina".

📽️ Anabel Pantoja se ha rebelado contra sus compañeros https://t.co/Py6OgvXRmt — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 18, 2020

Las palabras de la periodista han herido a la sevillana, que ha optado por levantarse y abandonar el plató (aunque ha regresado pronto). "A mí también me dan mucho coraje actitudes que tenéis, pero por compañerismo me adapto. No entiendo esta crítica", se ha quejado. Y ha añadido, visiblemente disgustada: "Es una falta de respeto que os riais de mí".

"Intento aportar y se quejan de que no pregunto, la semana que viene será a ver cómo mantengo relaciones sexuales... ¡Es lo único que falta!", ha añadido, provocando el enfado de Patiño: "Aquí venimos todos con nuestros problemas y a quien no le guste, que se vaya a casa. Basta ya de tonterías. Estoy harta".

Finalmente, Pantoja se ha remitido a no responder para acudir a la nevera a probar unos pinchos de tortilla de patata. Asimismo, no se ha librado de las críticas del resto de compañeros, que le han pedido que no se tome a pecho sus comentarios.