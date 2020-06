Anabel Pantoja acusa a Rafa Mora de machista tras criticar el polémico vídeo que 'Sálvame' filtró sobre ella

Anabel Pantoja se ha enfrentado este martes a sus compañeros en Sálvame por las críticas que ha recibido a causa de un polémico vídeo que el programa sacó a la luz en su anterior emisión, donde se pudo ver a la tertuliana discutiendo con su novio, Omar Sánchez, después de celebrar una fiesta con amigos. La sevillana se ha mostrado muy molesta por las reacciones, especialmente la de Rafa Mora.

El espacio de Mediaset aprovecha estos días la franja de Sálvame Tomate para emitir secretos e informaciones embarazosas que incumben a los colaboradores. Este lunes le tocó a la sobrina de Isabel Pantoja, que presenció, muy a su pesar, un directo que emitió recientemente en Instagram y que borró en su momento, ya que se sintió "avergonzada" por grabarse ebria.

Tras lo ocurrido en el plató, el magacín ha vuelto a emitir las imágenes y ha prometido ofrecer un nuevo extracto y la llamada que Pantoja realizó en una de las pausas publicitarias a su novio. Por ello, Rafa Mora ha aprovechado para cargar contra su compañera criticando su actitud y cuestionando quién "lleva los pantalones en casa".

Las palabras del valenciano han enfadado a la colaboradora que, apoyada por Laura Fa e Ylenia, ha llamado a Mora "machista". "Por ahí no eh, yo no soy machista y lo que yo he dicho no es machista", se ha defendido el tertuliano, provocando que Pantoja abandonara el plató. "Yo no me meto en vuestras relaciones, no hagáis lo mismo", ha zanjado la de Sevilla, que además a tachado a su compañero de "payaso" y "estúpido".

Anabel insultando a Rafa Mora FANTASÍA pic.twitter.com/SIFVEuU0cT — peri keating (@T5Comento) June 2, 2020