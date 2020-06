Dulceida confiesa en 'Zapeando' que Broncano la ha decepcionado: "Por cosas que he escuchado que ha dicho de mí"

Este jueves, Zapeando ha recibido la visita de Dulceida, que está de estreno tras el lanzamiento de la segunda temporada de Top Photo el pasado domingo en Neox, concurso en el que es jurado. La influencer ha acudido al programa presentado por Dani Mateo donde ha revelado hasta sus fotos más ocultas y que nunca ha publicado.

Pero también se ha atrevido a hablar de otros rostros conocidos, en este caso de David Broncano. Al final de la entrevista, el programa le ha planteado dos preguntas a la joven sacadas de otros programas. Primero, han puesto un vídeo del presentador de Movistar+ haciéndole la típica pregunta de La resistencia: "Con cariño, ¿cuánto dinero tienes ahorrado?". Y después, una de Late Late Show With James Corden: "Dime una celebrity que te haya decepcionado".

La influencer ha elegido la segunda y, tras pensarlo un rato, ha soltado: "Pues mira, con todo mi cariño, Broncano. ¡Sí!". Dani Mateo le preguntó si su entrevista en su programa fue tensa, a lo que ella contestó que no había ido.

"Él es idiota perdido", bromeó el catalán. "Pero, ¿dónde coincidisteis?". "Yo lo vi una vez en Los 40, pero ni nos saludamos ni nada. Pero es por cosas que he escuchado que ha dicho de mí. Y yo tengo sentido del humor, pero él como por detrás un poco...", contestó.

"A lo mejor me equivoco y luego lo conozco y es mi mejor amigo", matizó. "Ahora que no se enfade. Ahora va a ir a por mí". Entonces, Dani Mateo lo justificó: "Conozco mucho a David. No hace nada por maldad, es solo por la risa. Lo que pasa que no conoce y a veces se mete en unos charcos...". "Lo hace muy bien, a mí me gusta mucho", concluyó Dulceida.