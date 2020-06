Dani Mateo y Miki Nadal ponen en un aprieto a Edurne al mostrar que les escribió la misma dedicatoria

Edurne ha visitado este martes el programa Zapeando y ha protagonizado una sección llamada "Desmontando a Edurne". Aunque si lo llega a saber, quizá no hubiera acudido como invitada, porque desvelaron algunos de sus secretos más ocultos.

Ella misma se lo decía al principio a Dani Mateo y el resto de colaboradores: "Esto va a ser un antes y un después en mi vida, ¿no?". Tal y como se puede ver a partir del minuto 3.37 del vídeo que subió el programa, Miki Nadal le mostró un vídeo que subió la artista a TikTok en el que salía firmando más de 1.000 discos para sus seguidores.

"¿Haces dedicatorias personalizadas o pones a todo el mundo la misma frase?", le preguntó el cómico. Edurne contestó que hizo tres diferentes para que no fueran todas iguales: "Con todo mi cariño", "con todo mi amor" y "muchos besos".

También confesó que en las firmas de discos presenciales sí las iba cambiando porque le hace ilusión. Sin embargo, Miki Nadal, que no dejaba de mirar a Dani Mateo y mantenía siempre un rostro serio, le pidió al presentador que hablara: "Dani, ¿puedes mostrar la foto que te firmó Edurne en 2015 y leer la dedicatoria?".

"Para Dani Mateo, mi cómico favorito. No cambies tu sentido del humor, es tan único que me hace llorar de la risa", leyó el catalán. Pero entonces explotó la bomba, pues Nadal sacó una foto igual: "Yo por casualidad tengo la misma foto y esta es la dedicatoria que me dedicó especialmente a mí".

Edurne gritó se sorpresa y dijo "me han pillado", y después el colaborador comenzó a leer: "Para Miki Nadal, mi cómico favorito. No cambies tu sentido del humor, es tan único que me hace llorar de risa".

"A ver, no sé qué me pasaría, un lapsus. En 2015 estábamos en Eurovisión, era un año caótico. Os lo digo de verdad, os quiero a los dos muchísimo, con todo mi cariño para los dos", se intentó justificar entre risas. Después, los presentes continuar bromeando sin darle mayor importancia, pero a la cantante se la momentáneamente en un apuro.