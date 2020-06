Coronavirus.- La Generalitat es compromet a pagar en una setmana les ajudes a 200.000 afectats per ERTO

"Arribarem a tots", ha promès en la sessió de control en Les Corts, destacant que "tots" els autònoms que van demanar les ajudes directes ja han cobrat. És una altra de les prestacions per a afrontar la crisi, de 1.500 euros per a negocis obligats a tancar a 750 per caiguda d'ingressos, juntament amb la de conciliació amb "3.000 sol·licituds".

Climent (Compromís) ha replicat a les crítiques del PP pels retards que la Comunitat Valenciana té un full de ruta clar per a l'eixida del coronavirus. Ha destacat la línia de 57 milions per als autònoms com "l'ajuda més gran de la història de la Comunitat" i ha avançat la reactivació del pla estratègic de la indústria valenciana per al nou escenari.

"Hi ha moltes maneres d'eixir d'una crisi, i tots els valencians recorden la desastrosa de 2008", ha criticat en relació a l'anterior Consell del PP. "El seu model ho coneixem tots perquè van estar governant 20 anys: retallades, retallades i retallades"

Per contra, el titular de Treball ha garantit que el govern del Botànic (PSPV, Compromís i Podem) sempre estarà al costat de les empreses i els treballadors i a favor de "una recuperació econòmica ràpida però també sostenible i inclusiva" amb ocupacions dignes.

Del PP, el diputat Juan Carlos Caballero ha carregat contra les "100.000 ocupacions destruïdes, 75.00 aturats mes i 82.000 afectats per ERTO: 48.600 d'ells encara sense reactivar el seu negoci i milers sense cobrar ni un euro de les ajudes. Ha assegurat que les pimes estan "amb l'aigua al coll" i pateixen "frustració i falses promeses".

També ha denunciat, en clau política, que el conseller "manté al capdavant de Labora (servici valencià d'ocupació) un presumpte corrupte i condemnat per frau a la Seguretat Social com Enric Nomdedéu", el secretari autonòmic també de Compromís "més conegut per burlar-se en xarxes socials dels morts per coronavirus".

FORD: "CONVERTIR EL CANVI EN OPORTUNITAT"

D'altra banda, Climent ha respost el PP que la línia de la Generalitat amb el sector de l'automòbil és "la mateixa per a totes les empreses". "Ford és una, però tenim moltes", ha subratllat davant la pregunta de com millorar la qualitat de les subcontractes de la planta a Almussafes (València).

Ha defès que aquesta indústria afronta un canvi estructural per la irrupció del motor elèctric de bateries, amb el que "no hi ha dubte que el sector camina cap a la descarbonització". "Hem de treballar per convertir eixe canvi en una oportunitat per a la capacitat productiva", ha asseverat.

Després del pla de reactivació aprovat aquesta setmana pel Govern, el conseller ha destacat que ell ja va demanar un programa "potent" d'estímul al sector, centrat en la compra de cotxes més nets, el desenvolupament de la xarxa de càrrega o els preus competitius.

En xifres, ha replicat al 'popular' Felipe Carrasco que el Botànic porta destinats des del 2015 118 milions d'euros a l'automòbil, 68 d'ells en ajudes a Ford, amb altres 15,4 per al sector en el pressupost de 2020. Açò suposa dos vegades més del que destinava l'anterior govern del PP, ha assegurat.