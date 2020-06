Juan Camus estalla contra Àlex Casademunt y le ataca por los derechos de 'Mi música es tu voz'

Tras las críticas de Àlex Casademunt, Juan Camus ha querido responder al que fuera su compañero en la inolvidable primera edición de Operación Triunfo.

Camus, uno de los concursantes más polémicos de aquella hornada de artistas, fue situado por Casademunt en el punto de mira tras desvelar este que su otro compañero, Javián, quiso visitar a su amigo en Londres. Cuando llegó, se encontró con que Camus no le permitió ni acercarse a su presunto trabajo ni tampoco a su hogar, llegando a pagar por un hotel para que su compañero no viese su casa.

"Cuando habla parece que sea el Donald Trump londinense (...) y a Javián no le enseñó ni la casa, ni su lugar de trabajo ni los coches que decía tener (...) Con todos mis respetos, es un fantasma, y con todas las letras lo digo", comentó el cantante.

Instagram de Jua Camus. INSTAGRAM

Horas después, Camus ha querido salir al paso de esas declaraciones y lo hace con unas duras palabras hacia su compañero de edición.

"Si necesitas dinero y no tiene suficiente con los royalties de Mi música es tu voz, que muy generosamente te cedimos Naím Thomas y yo"

"Me parece muy triste ver tu entrevista en televisión y que, después de tantos años, vengas ahora a insultarme públicamente sin venir a cuento. Es la segunda vez que lo hace públicamente y esta vez te respondo muy educadamente", escribe el extriunfito en una story de Instagram. Educadamente, pero, eso sí, también muy contundente. "Si necesitas dinero y no tiene suficiente con los royalties de Mi música es tu voz, que muy generosamente te cedimos Naím Thomas y yo y que todavía sigues cobrando, no te preocupes, que yo te lo mando, pero no tienes por qué insultar", indica.

En cuanto a lo de Javián, prosigue, "le pagué un hotel porque me estaban reformando la casa. Él venía con su mujer y quería que estuvieran cómodos y con intimidad. Gracias a Dios me van muy bien las cosas y no me tengo que inventar nada porque, entre otras cosas, ser licenciado en Empresariales me ha sido de gran ayuda", le espeta.

"Por cierto, tienes que escuchar mi último single, Karma", añade Camus como recomendación a su examigo.