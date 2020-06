Àlex Casademunt critica el comportamiento de Juan Camus: "Con todos mis respetos, es un fantasma"

Sin duda alguna, el triunfito más polémico desde la primera edición de OT es Juan Camus. Desde que se estrenó el formato en el año 2001, ha estado en el punto de mira en muchas ocasiones, ya sea por cargar contra el programa o ser acusado de inventarse una vida.

Dos años atrás, un equipo de Sálvame desveló que todas las imágenes que había compartido en redes sociales sobre cómo era su estancia en Londres eran totalmente falsas. Camus se había inventado una vida en base a mentiras.

Àlex Casademunt ha mostrado su opinión sobre este compañero de OT 1 en una entrevista en el programa Zippi zapping de TevéCat desde el minuto 12. El catalán ha explicado que, mientras que con el resto de sus compañeros hay una relación muy buena "como si no hubiese pasado el tiempo", con Juan Camus "tiene una relación nula".

Casademunt desvela que todo se originó cuando su otro compañero, Javián, quiso visitar a su amigo en Londres. Cuando llegó, se encontró con que Camus no le permitió ni acercarse a su presunto trabajo ni tampoco a su hogar, llegando a pagar por un hotel para que su compañero no viese su casa.

"Cuando habla parece que sea el Donald Trump londinense (...) y a Javián no le enseñó ni la casa, ni su lugar de trabajo ni los coches que decía tener (...) Con todos mis respetos, es un fantasma, y con todas las letras lo digo", ha comentado el cantante.

Esto hizo que la relación con el triunfito fuera a peor y la gota que colmó el vaso fue cuando Àlex Casademunt protagonizó una entrevista en el espacio de Javier Cárdenas Hora punta de TVE con Javián.

"Me dijo que cómo había sido capaz de sentarme en un plató con él (...) me puso de vuelta y media y a partir de ahí desapareció (...) y bloqueó a Alejandro, a Javián y a mí", ha declarado dejando claro que "él explica la verdad y no se corta, es un fantasma a no poder más".

Además, el triunfito concluye sentirse muy molesto que alguien como Camus "haya ensuciado a todos cuando ha criticado a todo el mundo (...) ha ido contra gente como Tinet Rubira, que han hecho que el engranaje de la televisión funcione (...) y luego pretende que se le perdone".