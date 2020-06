Coronavirus.- Fuengirola recuerda suspensión de actividades de Noche de San Juan y aconseja no ir a la playa

Así lo ha informado la concejal de Fiestas, Isabel Moreno, y el concejal de Playas, Javier Hidalgo, quienes han realizado un llamamiento a la responsabilidad individual y al estricto cumplimiento de las normas sanitarias para evitar aglomeraciones.

Además, un dispositivo especial de Policía Local y Nacional velará por que no se produzcan aglomeraciones y que no se hagan las típicas hogueras.

"Desde el Ayuntamiento de Fuengirola este año aconsejamos no acudir a celebrar la Noche de San Juan, porque es el día con más gente en las playas de Fuengirola y si fuéramos como habitualmente cada año a celebrarlo, no podríamos respetar las normas de seguridad exigidas por las autoridades sanitarias y aconsejamos no acudir ese día a la playa", ha explicado Hidalgo.

De igual modo, ha añadido que "este año los chiringuitos tampoco podrán celebrar la Noche Blanca de San Juan como habitualmente se estaba haciendo, aunque estarán abiertos como un día normal".

Por otra parte, Hidalgo ha indicado también que "este año habrá un dispositivo especial de policía, tanto Local como Nacional, que intentarán evitar las aglomeraciones y que no se hagan las típicas hogueras de este día".

Por todo ello, el edil ha pedido la colaboración ciudadana de los fuengiroleños "para seguir en la misma línea de responsabilidad que estamos teniendo desde que se abrieron las playas al baño, porque este año hay que hacer un verdadero esfuerzo e intentar concienciarnos de que tenemos un verano especial y que, si Dios quiere, el año que viene podremos celebrar una de las noches que más nos gusta como es la Noche de San Juan".

Por su parte, Moreno ha señalado que desde el Ayuntamiento de Fuengirola "queremos apelar al sentido común y concienciar a todos los fuengiroleños y a las personas que nos visitan por estas fechas de que es momento de tener un poco de cordura y respetar las normas que nos marcan las autoridades sanitarias".

"Creo que si seguimos comportándonos como buenos ciudadanos y conseguimos que la noche del día 23 de junio sea una noche tranquila como cualquier otra, que podamos pasear por el Paseo Marítimo o visitando los chiringuitos, eso nos hará poder disfrutar de una manera saludable y óptima de la Noche de San Juan", ha señalado Moreno.

Al respecto, ha incidido en que "al igual que las Hermandades y Cofradías, las asociaciones de feriantes o las actuaciones musicales no se están celebrando este verano con motivo del COVID-19, nosotros también tenemos que aportar nuestro granito de arena y concienciarnos de lo que está ocurriendo".

"Por eso quiero invitar a todas las personas a que sigamos por el buen camino, porque tendremos otras Noches de San Juan y podremos disfrutar todos juntos en próximos veranos", ha concluido.