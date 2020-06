El PP no logra apoyos suficientes para una comisión de investigación sobre la gestión de la COVID-19 en Asturias

Sí respaldaron la iniciativa, aunque no fue suficiente, desde Foro, Vox y Ciudadanos. La postura favorable de la formación naranja recibió críticas desde el PSOE e IU, ante la existencia en la Cámara asturiana de una comisión de estudio sobre la gestión de la COVID-19 en Asturias, que preside la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho.

La portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, ha afeado al PP que su portavoz, Teresa Mallada, trate de trasladar a Asturias la ·estrategia nacional" de su partido. "Esto no es Madrid", dijo Carcedo en varias ocasiones durante su intervención, defendiendo la "transparencia" y la "coordinación" del Gobierno del Principado en la pandemia.

"Con una comisión de investigación han ido demasiado lejos. No dan argumentos ni datos que justifiquen esta comisión", ha asegurado la diputada socialista, reprochando que en "un situación tan delicada" desde el PP estén "obsesionados con desgastar al Gobierno de Asturias".

Dolores Carcedo ha recordado que hubo 35 comparecencias en la Junta General por parte del Gobierno, incluido el presidente Adrián Barbón. "Menudo papelón señor Bartolomé", le dijo al diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé sobre el apoyo de su grupo a la propuesta del PP, para añadir que "tendría que poner en valor la comisión de estudio" que impulsaron junto a IU y que presiden.

En la misma línea, Ovidio Zapico (IU) ha señalado que "no vale la equidistancia". "O estamos en la comisión de estudio o en la de investigación, no caben las dos", ha argumentado, instando "por dignidad, por ética" a Laura Pérez Macho a que "suspenda la convocatoria de la comisión de estudio" posterior al pleno si su grupo es favorable a la constitución de la comisión de investigación.

Según Zapico, el PP solo pretende, siguiendo una táctica nacional, "abrir un bote de humo" para tapar lo que ocurre "en la Comunidad de Madrid". "Se equivocan ustedes: sobre la muerte y el odio no se construye una patria", ha incidido.

Desde Podemos, Rafael Palacios ha dicho que en su formación no serán "cómplices" de quienes pretenden "emponzoñar" o "sacar rédito del dolor", al tiempo que ha alertado sobre las consecuencias que los recortes y privatizaciones en servicios esenciales han tenido durante la crisis sanitaria. Por eso, ha pedido al Principado que no rompa el "diálogo" como, dice, sí está haciendo la alcaldesa de Gijón, Ana González.

La propuesta fue defendida por la diputada del PP Reyes Fernández Hurlé, quien acusó al Principado de "mentir" con los test y de no hacer un control adecuado en los centros residenciales. "Su gobierno no actuó bien, no estuvieron ágiles y fallaron para garantizar la seguridad de residentes y profesionales", dijo, apuntando que un 71% de fallecidos en Asturias eran usuarios de centros residenciales, según datos oficiales de la Consejería.

Así, la parlamentaria 'popular' defendió la comisión de investigación como mecanismo para "dar luz a la gestión del coronavirus y depurar responsabilidades", así como para "diseñar un nuevo modelo de gestión por si surgen rebrotes".

El diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, ha planteado el respaldo de su grupo a la comisión de investigación diciendo que no es lo mismo que la vigente comisión de estudio. "Si fueran lo mismo tendrían el mismo nombre", dijo apoyando su utilidad para aclarar los hechos, hacer recomendaciones y elaborar un dictamen del que se deriven responsabilidades políticas. No obstante, ha rechazado que desde el PP partan con "prejuicios" o pretendan fomentar "juicios paralelos" y "circos mediáticos", instando al PSOE a "liderar" la creación de una comisión de investigación.

Adrián Pumares (Foro) también respaldó la propuesta. "No nos parece mal que haya cuantos foros se consideren necesarios para analizar errores y aciertos, si los hay. Estamos a favor de esta comisión, pero no van a contar con nosotros para utilizar los muertos como arma arrojadiza", dijo, mientras que Sara Álvarez Rouco también ofreció el apoyo de Vox.