Adelante rechaza la construcción de una embotelladora en la Sierra de los Camarolos de Antequera

"Estamos totalmente en contra de estas políticas de privatización, si el agua no se la niegas ni a tu peor enemigo, cómo se la vas a negar a los vecinos y vecinas de la comarca", ha explicado la parlamentaria andaluza Vanessa García, quien participó en las movilizaciones de estas poblaciones en contra de la planta embotelladora.

Así, ha anunciado que pedirán en el Parlamento andaluz a la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, "que ponga fin a esta barbaridad". En este sentido, la parlamentaria ha recordado que la comarca tiene una cuenca "deficitaria que todos los veranos da problemas de suministro, donde hasta la propia Diputación ha destinado partidas para solventar los problemas de agua, y ahora es inconcebible que la Junta permita este negocio".

Según Adelante, "en esta Sierra de los Camarolos la embotelladora tiene previsto extraer un volumen de líquido equivalente a una piscina olímpica diariamente, agua que ahora abastece a poblaciones como Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Casabermeja o Colmenar".

García ha recordado en un comunicado que "el derecho al agua está reconocido por la ONU, como un derecho humano, y no podemos permitir que las administraciones puedan vender este derecho al mejor postor, es poner el beneficio privado de unos pocos por encima del beneficio del pueblo".

Asimismo, ha mostrado su apoyo al calendario de movilizaciones de los vecinos de estos pueblos en contra de esta embotelladora y a los ayuntamientos que prevén emprender acciones legales en contra de esta decisión de la Junta de Andalucía.

Este martes, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha sostenido que se trata de un proyecto con una tramitación de más de once años, "transparente" y que "cumple con todas las normativas". Además, ha incidido en que "no hay motivos para la alarma", ya que "cuando se le han dado las autorizaciones es porque no corre riesgo ningún recurso, como los hídricos necesarios para el abastecimiento humano en la comarca".

Ha recordado que se trata de un expediente que se inició en 2009 cuando "ni por asomo estaba el PP gobernando en la Junta", y que ha estado en exposición pública hasta en cinco ocasiones.