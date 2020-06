La Junta reitera que proyecto de embotelladora cumple la normativa y dice que "no hay motivos para la alarma"

Asimismo, Navarro se ha mostrado convencida de que todo se ha hecho con "el rigor y la transparencia que suelen hacer las cosas los departamentos de Medio Ambiente y de Industria, Energía y Minas", al tiempo que ha dejado claro que "no ha lugar para críticas tras once años de procedimiento con varias exposiciones públicas, sin ninguna alegación y con el expediente cerrado".

También, tras destacar el empleo que se producirá y la "dinámica económica para la comarca", ha valorado que la empresa "viene a sumarse a lo que muchas otras han visto en Antequera y la comarca, que es lugar estratégico y de primer orden para poder generar empleo, riqueza y para poder asentarse con la tranquilidad que le debemos dar a todo aquel que quiera invertir en esta tierra".

Durante una visita al Centro de Visitantes de El Torcal de Antequera, Navarro ha reiterado sobre el proyecto de la embotelladora que la tramitación administrativa "que se ha seguido para que hoy pueda abrir sus puertas una empresa importante en la comarca es la que hubiera seguido cualquier empresa".

Así, ha incidido en que es una tramitación "transparente" y "que cumple con todas las normativas y todos los parabienes que técnicamente se tenía que cumplir", ha dicho, añadiendo que quien ha ido dando las autorizaciones e instruyendo ese procedimiento han sido los "mismos técnicos durante once años que ha durado la tramitación".

Es más, ha recordado que se trata de un expediente que se inició en 2009 cuando "ni por asomo estaba el PP gobernando en la Junta", reiterando, además, que durante la tramitación los técnicos y funcionarios que han ido aportando autorizaciones al expediente "son los mismos". Al respecto, Navarro ha dicho que tiene "confianza plena" en esos técnicos que han ido instruyendo ese expediente y esa tramitación.

Por otro lado, ha valorado que "tan transparente ha sido", que como en todo procedimiento ha tenido la oportunidad de exposición pública "en varias ocasiones, hasta en cinco ocasiones" y en los diferentes boletines, aludiendo al del Estado, al de la Junta y al de la Provincia.

Al respecto, ha dicho que en esas cinco ocasiones se han recibido "cero alegaciones, ni de un ayuntamiento, ni de un partido, ni de una empresa, ni de un particular". "Estamos hablando de un procedimiento que ha durado once años", ha subrayado.

Por ello, ha considerado "muy curioso" que "después de once años después de tanta tramitación, de tanta exposición pública, tanta transparencia... ahora se empiecen a cuestionar determinadas circunstancias o trámites dentro de este procedimiento y expediente".

"Me da que pensar, porque, si por un lado, los que tienen la obligación de consular diariamente esos boletines no lo han hecho están incumpliendo una de sus principales responsabilidades; y si lo han hecho, y lo están ocultando, están mintiendo", ha advertido. Así, ha señalado que "no sé cuál de las dos cosas es más grave, si la dejación de funciones o la mentira", ha lamentado.

Por otro lado, ha afirmado que "se está ignorando algo que es vital y es de una importancia crucial para una comarca como esta y, fundamentalmente, para los municipios más pequeña".

En concreto, ha asegurado que "cuando una empresa tiene la intención de poner sus pies en esta comarca u otra, cuando esa empresa, además, recibe el apoyo, el respaldo, las autorizaciones pertinentes para poderlo hacer, una vez que se cierra ese procedimiento; lo lógico, por parte de un dirigente político o de un responsable público, como es un alcalde, es poner alfombra roja, porque lo que viene a traer a la comarca es empleo y riqueza".

"Lo que deberían de hacer, a lo mejor, los que se están quejando de que hay ciertas dudas sobre la legalidad o viabilidad en cuanto a recursos que necesita la empresa para poder funcionar, fundamentalmente, recursos hídricos, es sentarse con la empresa a negociar esas oportunidades de empleo y riqueza que tiene para la comarca", ha concluido.

Precisamente, este pasado lunes el municipio malagueño de Villanueva del Rosario acogió una concentración en la Plaza Blanca en defensa de los acuíferos y el agua como bien común, volviendo a mostrar su rechazo al proyecto de una planta embotelladora, que se ubicaría el término municipal de Antequera, y que, advierten, "nos va a afectar de forma negativa, tanto al consumo humano como al medio ambiente".

De igual modo, está previsto que también este miércoles, 17 de junio a las 19.00 horas, tenga lugar otra concentración en la plaza Del Prado de Villanueva del Trabuco. El objetivo de ambas concentraciones es "sobre todo informativa y para aunar esfuerzos" de cara a una manifestación prevista para finales de junio.