Santurtzi celebra una programación alternativa a sus fiestas con El Arrebato, Alex O'Dohert y Santi Rodríguez en el SKA

La iniciativa, denominada 'Santurtziko nortasun festa', ha sido presentada este lunes con la presencia del concejal de Cultura, Itsazain Ortolatxipi, la actriz Gurutze Beitia y el promotor cultural David Camín.

El Ayuntamiento marinero decidió el pasado mes de mayo suspender sus fiestas patronales, que cada año celebra en torno al día de El Carmen el 16 de julio, debido la pandemia de covid-19. No obstante, ha optado por organizar "una sencilla programación" con actividades culturales durante varios días del próximo mes.

"A pesar de que no se puedan celebrar las fiestas tal y como las entendíamos hasta ahora, eso no significa que no podamos hacer ninguna acción para amenizar las calles, siempre que se puedan cumplir las medidas decretadas para ello", ha señalado el concejal de Cultura, Itsazain Ortolatxipi.

De esta manera, la localidad acogerá entre los días 9 y 19 de julio "una agenda de actos muy sencilla que, lejos de parecerse a las fiestas de El Carmen propiamente dichas, serán actos cargados de simbolismo". Por un lado, entre los días 16 y 19, se celebrarán varios actos con los que se pretende reivindicar "las señas de identidad de Santurtzi", como la Virgen del Carmen, la sardina y todo su entorno, y la Mentxu, su "icono festivo".

Durante estos días, se sucederán una serie de actos que estarán dirigidos a diferentes públicos y que próximamente se irán detallando. En este sentido, el concejal de Cultura ha precisado que "la actual situación es muy cambiante" y, por ello, es necesario asegurarse de que las ideas en "las que ya estamos trabajando se pueden celebrar con totalidad seguridad".

EN EL SKA

En un segundo bloque de actividades, y fruto de la colaboración público-privada, habrá una serie de conciertos y monólogos en el SKA, que se sumarán a la actividad del teatro municipal. El recinto acogerá programación festiva desde el 9 al 19 de julio, organizada por el Grupo Nervión y el Ayuntamiento y con entradas a la venta en los cajeros de Kutxabank y en las taquillas del propio SKA.

Entre los artistas que tomarán parte en esta programación se encuentran El Arrebato, Gurutze Beitia, Alex O'Doherty, Santi Rodríguez, Maribel Salas o Antonia San Juan.