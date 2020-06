Mor Fa, la lleona de Bioparc València i la més longeva d'Espanya amb 20 anys

'Fa' va complir 20 anys a l'abril i va gaudir de les màximes cures i qualitat de vida fins a l'últim dia. Encara que la seua extraordinària longevitat i l'evident i natural deteriorament físic evidenciaven la proximitat del desenllaç, "sempre és un dur colp".

Per a l'equip, queda la satisfacció de saber que en els anys viscuts en el parc va gaudir de cures i moixainues per a gaudir de la major qualitat de vida fins al final, honra en un comunicat.

'Fa' va celebrar el seu últim aniversari el 17 d'abril malgrat estar en ple període d'aïllament pel coronavirus. Els seus cuidadors van voler fer-li un homenatge i compartir l'aniversari en xarxes socials. Aleshores va mostrar el seu instint felí a l'olorar les sorpreses que li havien preparat i encara va mostrar ganes de jugar.

Aquesta preciosa lleona va arribar l'any 2007 de l'antic zoo de Vivers de València i va formar parella als set anys amb el majestuós 'Kheops', un imponent lleó dos anys major i el seu inseparable company durant una dècada.

Va ser criada a mà per l'equip tècnic des de la seua arribada al parc. La veterinària Loles Carbonell segueix en Bioparc i va vetlar per la seua salut durant la seua llarga vida.

La mort de 'Kheops' l'any 2017, amb 19 anys, la va deixar "viuda" i va aguditzar les atencions dels seus cuidadors perquè seguira gaudint de totes les comoditats i dels seus passejos pel seu recinte exterior fins a l'últim dia.

Els lleons tenen una esperança de vida en el seu hàbitat de 12 anys. Quan 'Fa' va complir 20, a Espanya no es coneixia cap lleona tan longeva, per la qual cosa es pot considera com la lleona més anciana a Espanya.

En Bioparc viu un grup reproductor de la bella subespècie, 'Lleó d'Angola' (Panthera leo bleyenberghi) format per les femelles Luana, Sortuda, Tata i Shanga i el jove mascle Lubango.

Considerada com a vulnerable en la llista roja d'espècies en perill d'extinció de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN), en captivitat només hi ha grups reproductors en una dotzena de parcs zoològics europeus.