Ofertas que no hay que dejar pasar: Amazon rebaja uno de sus difusores más populares y solo hoy cuesta 19 euros

No hay sensación más placentera que la de encontrar un artículo que llevas mucho tiempo buscando y que, encima, tenga una oferta a la que no te puedes resistir. Ese momento es de esos en los que, por mucho que intentes evitarlo, sabes que no puedes dejar escapar esa ocasión. Aunque el calendario ya tiene marcadas sus propias jornadas de oportunidades (las rebajas, el Black Friday o el Ciber Monday), hay días en los que no hace falta que sea una fecha especial para encontrar buenos descuentos y para darnos un capricho. ¡Y hoy es uno de ellos!

La jornada de hoy es el momento para conseguir (¡por fin!) un humidificador, uno de esos gadgets que tanto tiempo llevas queriendo tener en casa. Consciente de su popularidad, tú también quieres beneficiarte de su capacidad para ofrecerte un aire limpio libre de partículas nocivas, además de aprovechar para iniciarte en la aromaterapia y cómo introducirla en tus sesiones de yoga o relajación. También quieres tener en casa este producto de moda para darle un toque chic a tu decoración y, de paso, saber si, de verdad, te va a ayudar a dejar de roncar por las noches.

Todo ello puedes conseguirlo hoy por 19 euros, gracias a la oferta flash de Amazon en el humidificador de Youngdo, un dispositivo completo y efectivo con todas las funciones propias de un difusor. ¿Quieres saber todo lo que te ofrece?

El difusor de aromas, de Youngdo. Amazon

Un difusor de aromas todoterreno

Además de ayudar a que los malos olores de casa desaparezcan, este gadget también ejerce de humidificador de ambientes, gracias a sus seis horas de neblina non-stop que, además, no produce ningún tipo de contaminación secundaria, velando por un ambiente seguro para toda la familia y libre de BPA. Característica que, además, lo hace ideal para instalar en el dormitorio de cualquier miembro de la familia, garantizando una mejor respiración y alejando posibles ronquidos que nos desvelen por la noche.

Cabe destacar que su cuidado diseño lo convierte en una pieza más de la decoración de casa, pues, gracias a la elección de los materiales que imitan la madera y a la pantalla LED (con siete cambios de color disponibles y dos intensidades de brillo) pasará desapercibido al tiempo que potencia la calidad del aire indoor.

Otras prestaciones a tener en cuenta

Poco ruido. Gracias a la tecnología ultrasónica que incluye, su funcionamiento no produce ruidos molestos que puedan alterar la normalidad en el hogar.

Gracias a la tecnología ultrasónica que incluye, su funcionamiento no produce ruidos molestos que puedan alterar la normalidad en el hogar. Tres modos . Según las necesidades del usuario, este dispositivo puede trabajar tres horas, seis o de forma continua.

. Según las necesidades del usuario, este dispositivo puede trabajar tres horas, seis o de forma continua. Pequeño , pero con capacidad. Aunque destaca por ser compacto y ocupar poco espacio, este humificador tiene un tanque de 220 ml, que permite disfrutar de muchas horas de neblina sin necesidad de rellenarlo de agua en más de una ocasión.

, pero con capacidad. Aunque destaca por ser compacto y ocupar poco espacio, este humificador tiene un tanque de 220 ml, que permite disfrutar de muchas horas de neblina sin necesidad de rellenarlo de agua en más de una ocasión. 24 meses de garantía. En caso de que el difusor de aromas presente algún tipo de fallo, desde Youngdo ofrecen dos años de garantía, bien sea para solucionar el problema, devolver el dinero o sustituirlo por otro ‘gadget’ que cumpla con todo lo presentado.

