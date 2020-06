Una solución para dejar de roncar es tener el aire limpio (y sabemos cómo conseguirlo por menos de 17 euros)

Imagina que, después de un día agotador, estás deseando que llegue el momento de meterte en la cama y abandonarte en los brazos de Morfeo. Sin embargo, cuando es la hora de hacerlo, no puedes conciliar el sueño puesto que escuchas unos molestos sonidos que te lo impiden. ¡Ya estamos otra vez! Tu acompañante no deja de roncar y, cuando no, eres tú mismo el que te despiertas de tus propios ronquidos. Además del perjuicio que esto supone para tu descanso, tener la garganta seca no es nada beneficioso para tu salud.

Por ello, y ahora que las alergias también están haciendo mella en esta afección, debemos encontrar una solución efectiva. Y los difusores de aceites esenciales son una de ellas. Estos dispositivos, además de permitirnos aprovecharnos de los beneficios de la aromaterapia, nos ayudan a humedecer el aire para que nuestras fosas nasales estén menos resecas y, por tanto, se ronque menos. Además, contribuyen a aumentar la relajación y facilitan la conciliación del sueño.

Si quieres aprovechar todos estos beneficios, ¡hoy estás de suerte! Amazon ha rebajado casi un 30% el difusor de VicTsing, uno de los más vendidos de la plataforma que, además, ha sido nombrado Amazon’s choice, que señala su buena relación calidad precio, así como sus buenas valoraciones. Este dispositivo de 150ml está diseñado con un sistema patentado de reducción de ruido y un ventilador profesional ultra silencioso para no enterarnos de que está haciendo su trabajo. Y todo ello por menos de 17 euros. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad?

Con este 'gadget', disfrutarás de un aire limpio. Amazon

Cabe destacar que el difusor de VicTsing destaca por su elegante diseño con pantalla LED de colores, capaz de crear ambientes de relajación únicos; por ser pequeño, pero con un gran motor, capaz de generar agradable neblina durante 10 horas; y, además, está fabricado sin BPA, lo que garantiza un aire de calidad para mayores y pequeños.

Más allá del uso nocturno

Los humidificadores tienen, como cabe esperar, muchos más usos que el de velar por un sueño de calidad, tanto para quien ronca como para quien lo padece. Por ello, fuera del dormitorio, este Vicsting puede convertirse en el prefecto aliado para combatir los malos olores que inundan nuestra casa, pues, gracias a su función como difusor de aroma, puede lograr en poco tiempo crear un ambiente aromático agradable que, además (y según la fragancia elegida), nos ayude en la práctica deportiva, favorezca la concentración en el trabajo o nos ayude, simplemente, a relajarnos en el sofá mientras disfrutamos del dolce far niente.

Aceites esenciales, Lagunamoon. Amazon

