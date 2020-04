Aire puro y aromaterapia para toda la familia por menos de 20 euros: así es el humidificador 'best seller' de Amazon

Cada hogar tiene una fragancia particular que lo diferencia del resto y, de hecho, si captamos un aroma parecido enseguida nos vendrá a la cabeza la imagen de la casa en cuestión. Y es que se ha demostrado que los olores alteran la forma en la que procesamos los recuerdos y son uno de los sentidos capaces de procesar más información en lo que a memoria se refiere. Así que a todos nos gustaría que nuestro hogar fuera recordado por tener un aire limpio y con buen olor. Pero, a veces, y más desde que te pegas todo el día en la cocina, es casi misión imposible. No es que no nos guste el aroma a pan recién hecho ni a una tarta todavía humeante, pero si se acumulan todos estos olores el resultado puede no agradar a nuestro olfato.

¡Que no cunda el pánico! Tenemos la solución para que tu hogar tenga un aire puro, limpio y con un aroma exquisito y, aun así, puedas pasarte el día entre fogones. Se trata del difusor de aceites esenciales de Victsing, un best seller en Amazon. Este gadget, que hace también las de purificador de aire y humidificador de ambientes, es ideal para inundar la casa de fragancias al gusto, pues, gracias a su depósito de 300 ml., se pueden disfrutar de hasta diez horas de neblina con fragancias a lavanda, limón o vainilla, entre otros tantos perfumes.

Sabemos que estás deseando hacerte con este dispositivo para que purifique el aire de tu hogar a la vez que le aporta ese aroma especial. Y hoy estás de enhorabuena. Amazon ha rebajado este modelo de Victsing un 44% y solo durante las próximas horas, y hasta agotar existencias, puedes conseguirlo por menos de 20 euros.

Difusor de aceites esenciales de VicTsing. Amazon

Y para estrenarlo...

Aunque hay quien se decanta por aguas de colonia para lograr aromas sutiles y menos duraderos, los aceites esenciales son los que más partido van a sacar a las funciones de este difusor top ventas. Además de inundar nuestra casa de un olor agradable, va a potenciar nuestra concentración, nuestro estado de relax o nuestra energía para que seamos más productivos en la tarea que estemos haciendo, según los ingredientes naturales por los que nos decantemos.

En el pack que hemos destacado bajo estas líneas por lucir la etiqueta de ‘Más vendido’ de Amazon, podemos encontrar fragancias de lavanda, aceite de árbol de té, eucalipto, menta, naranja dulce y hierba de limón. Aromas muy agradables que favorecen la sensación de bienestar dentro del hogar que vienen en frascos individuales, con dosificador monogotas para no desperdiciar producto y en botes oscuros que evitar su evaporación o la pérdida de olor.

El 'pack' de aceites esenciales, de Betope. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.