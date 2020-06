Yola Berrocal cuenta que mantuvo una relación con una mujer y se reconcilia con Leticia Sabater en 'La casa fuerte'

Poco queda ya de cuando, en el estreno de La casa fuerte, Yola Berrocal y Leticia Sabater le transmitieron a Jorge Javier Vázquez su incomodidad ante la idea de formar una pareja en el reality. Y es que, durante estos tres días de convivencia, algo ha cambiado entre ellas.

Según un vídeo que emitieron en el debate, ambas habían reflexionado y no entendían el origen de su enemistad. De hecho, contaron que sus padres eran conocidos muy cercanos, pues los dos eran "ingenieros de minas" y sus familias eran amigas.

"Estoy viendo cosas en ti que me gustan mucho. Eres muy distinta a mí, muy ingenua, y yo tengo más picaresca, pero me hace gracia cómo eres" dijo Leticia Sabater a su compañera de dormitorio. Tanto es así, que en directo y hablando con Sonsoles Ónega, Sabater dijo que a día de hoy "no le gustaría cambiar de compañera", y ambas se dieron un beso.

Yola Berrocal cuenta que mantuvo una relación con una mujer

Esto se sumó a que, en una conversación que mostró el programa, varias concursantes hablaban de sus dramas románticos cuando Berrocal dijo: "Yo he estado siempre con hombres y me ha ido mal, y también estuve hace un tiempo con una chica".

En Twitter, donde muchos son asiduos a compartir cada detalle del programa, la combinación entre que Yola hablara de su bisexualidad y su buena relación con Sabater bastó para desatar una serie de comentarios que alzan a la artista como el último "icono gay". Otros se dedicaron a apuntar a una posible relación futura entre ellas, recurriendo para ello a la "noche de amor" que tuvieron Bárbara Rey y Chelo García-Cortés.