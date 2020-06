Más peticiones de los presidentes a Sánchez: vuelta de competencias, un marco económico y apoyo al turismo

Mientras España avanza de forma bastante rápida hacia la nueva normalidad, los presidentes autonómicos mantienen sus exigencias a Pedro Sánchez. Y en algunos casos suben la apuesta. El asunto económico está ahora en el primer plano, toda vez que la situación sanitaria parece controlada. Torra, Feijóo, Urkullu, Ayuso...han vuelto a ser este domingo los que han llevado la voz cantante en el decimocuarto encuentro con el Ejecutivo central.

El presidente de la Generalitat ha apelado a la necesidad urgente de cada comunidad autónoma tenga previsto planes de contingencia para afrontar posibles rebrotes de la pandemia de la Covid-19. Además, criticó que la gestión ha sido centralista y no buena porque el Estado ha errado hasta en la comunicación de los datos.

En este sentido, comentó que la gestión de las residencias debe suponer una “gran lección” que aprender en toda Europa porque deben integrarse los sistemas de salud y residencias. Por ello, el presidente catalán, según dichas fuentes, pidió una reforma estructural de la sanidad y que ahora toca poner en marcha los “confesionarios” y “escuchar a los profesionales del sector”.

Por su parte, Feijóo ha pedido que se rebaje el IVA al sector turístico, que se elimine el de las mascarillas, un plan renove para retirar coches de entre 10 y 15 años y otro de apoyo al sector del vino y a la crisis de Alcoa.

A esto añadió una petición ya conocida: un marco legal para la movilidad, que evite que, una vez levantado el estado de alarma, residentes en lugares con muchos contagios como Madrid o Barcelona puedan expandir el coronavirus a otros donde ya no los hay. El lehendakari Iñigo Urkullu pide, por su lado, un marco financiero de certeza ante la perspectiva de un descenso de un 8,7% del PIB.

Sánchez ha citado a las CC AA una semana más, en una cita que se produce justo cuando se cumplen tres meses de la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. Asimismo, está previsto que en el mes de julio se produzca un encuentro presencial, toda vez que el estado de alarma quedará levantado el próximo 21 de junio en toda España.

Apertura de fronteras

En este sentido, el presidente ha anunciado que se levantarán los controles de las fronteras de la Unión Europea a partir de ese mismo día. El jefe del Ejecutivo les ha argumentado que esta decisión se adopta ante la evolución favorable de la pandemia, por lo que a partir del 21 de junio, se levantarán los controles fronterizos de todos los países del tratado de Schengen y en España también se levantará la cuarentena de catorce días que se había establecido para todas las personas que llegaran a España de fuera.

No obstante, habrá una excepción, la de Portugal, que ha pedido que sus fronteras con España no se abran hasta el uno de julio. No obstante, la decisión anunciada hoy por Pedro Sánchez supone adelantar 10 días la apertura prevista de las fronteras para el primero de julio. Este adelanto se une al proyecto piloto que comenzará el próximo lunes en Baleares, donde está previsto que lleguen unos 11.000 turistas alemanes.