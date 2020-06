El Gobierno agita el esquema político: se acerca a Cs, enfada a ERC, desconcierta a Podemos y enciende al PP

Las crisis son momentos en los que los partidos políticos se sitúan en el espacio y se reconfiguran. La pandemia del coronavirus no es una excepción. "En la crisis, sé consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad", dijo en su momento Kennedy. Y el Gobierno de Pedro Sánchez esta viendo una para agitar el esquema parlamentario y de socios en el cambio más notorio en este sentido desde la moción de censura contra Mariano Rajoy.

"Está tratando de hablar con todos, pero eso tiene una parte negativa y es que hay partidos a los que puede desconcertar", comentan fuentes expertas consultadas por 20minutos. Esa es la palabra: desconcierto. Sobre todo en el caso de ERC. Los republicanos son, digamos, la formación más enfadada por la dinámica en la que ha entrado el Gobierno de Sánchez. Ciudadanos, Unidas Podemos y el Partido Popular también entran en esa fórmula.

El giro de Cs: la mirada de Sánchez hacia el centro

Sí. Ese ha sido el voto de Ciudadanos en todas las prórrogas del estado de alarma. Pero con condiciones. La crisis del coronavirus ha servido para que Inés Arrimadas termine el viraje de los suyos hacia el centro. Donde más se ve es, de hecho, en la interlocución con el Gobierno de Sánchez. Los naranjas han puesto una serie de medidas sobre la mesa para pactar y el Ejecutivo ha accedido a la gran mayoría.

Esa situación ha hecho que la confianza entre las partes crezca, como se demostró en la reunión mantenida en Moncloa este mismo viernes, en la que se escenificó precisamente ese acercamiento. "Es algo positivo tanto para unos como para otros", explican las fuentes. Eso sí, Edmundo Bal confirmó que siguen siendo "un partido de oposición", pero se mantendrán abiertos los canales de interlocución con el Ejecutivo para acordar medidas frente a la crisis del coronavirus y su impacto económico y social. Por ello, han decidido que habrá un nuevo encuentro en julio.

"El Gobierno sigue teniendo 155 escaños", sostuvo en su momento Inés Arrimadas. Cs no se ha pasado al bloque de la moción, ni lo hará, pero eso no quita que el acercamiento sea ya una realidad. Incluso se podría extender a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, aunque para eso quedan "muchas cosas por hacer antes", expresan desde Ciudadanos.

PP: en Génova esperan desconfiados

El PP se mantiene a la espera. Es el partido que ocupa la posición más alejada respecto a los intereses del Gobierno, pero en los últimos días la interlocución es mayor, sobre todo si tenemos en cuenta los contactos entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y Ana Pastor. Eso sí, en Génova siguen enfadados por cómo está abordando el Gobierno la salida del estado de alarma. Lamentan haberse enterado por el BOE de las medidas tomadas y siguen estudiando el decreto de nueva normalidad.

Una de las críticas más firmes que le ha hecho Casado a Sánchez es que ni siquiera haya valorado los pactos que le puso sobre la mesa ya en marzo. El PP se siente insultado por el Ejecutivo, y ya se ha quejado de ello en las sesiones del Congreso. Los dos líderes parecen tener posturas irreconciliables. De hecho, los populares critican la "falta de claridad" por parte de Moncloa durante esta crisis.

A Unidas Podemos no le gusta el color naranja

El socio menor de la coalición está en la posición más incómoda. Pablo Iglesias nunca ha sido partidario de un acercamiento a Ciudadanos, pero en las últimas semanas han tenido que ceder. De hecho, dos voces autorizadas se han mostrado partidarias de hablar con los naranjas para llegar a acuerdos. Yolanda Díaz en su momento dejó la mano tendida para pactar unos "Presupuestos de emergencia" y Alberto Garzón por su parte aseguró que estaría "cómodo" pactando con los de Arrimadas.

En cambio, Iglesias sigue teniendo reticencias, sobre todo en lo que a medidas económicas se refiere. Además, los morados reciben presiones desde la vertiente izquierda. ERC pone el foco sobre ellos para forzar a Sánchez a seguir virando hacia la "mayoría de la moción de censura". También Bildu. Pero al fin y al cabo será el presidente el que tenga la última palabra. "Podemos está en una posición incómoda, pero podría aprovecharla para que se le viera como un partido de Estado", esgrimen los expertos.

ERC reniega: o ellos o nosotros

La idea que tienen en Moncloa "pasa más por ir de la mano con la derecha y no con la izquierda". Así de rotundos se muestran en Esquerra Republicana. La transversalidad -esa de la que tanto ha hablado Iñigo Errejón- no existe. Gabriel Rufián se ha encargado en las últimas semanas en el Congreso: "O ellos o nosotros". No con esa claridad, pero sí con esa intención. Para ERC, su programa es incompatible con los planes de Ciudadanos.

Pero ellos no ponen tanto el foco en el PSOE como en Unidas Podemos. Es la pieza que, para Rufián, debe influir en los posicionamientos de Sánchez. Los socialistas quieren compaginar el apoyo de ERC con seguir su acercamiento con la formación de Arrimadas. Y los independentistas, parece, no van a entrar en ese esquema.

En cambio, los republicanos tienen la sartén por el mango. Fueron ellos los que no apoyaron los Presupuestos el año pasado y tras eso España quedó abocada a unas elecciones anticipadas. Ahora también ponen esa carta sobre la mesa: pueden poner fin a la legislatura. Una amenaza que ya hizo también el portavoz en el Hemiciclo. "¿Cuánto les importa la legislatura?", se preguntó Rufián. Al PSOE no parece que le asuste demasiado, porque parece tener clara su intención: hablar con todos y pactar con...¿todos? Solo el tiempo lo dirá.