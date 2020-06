Esparza propone un equipo "renovado" y "solvente" para el Comité Ejecutivo que salga del 12º congreso de UPN

Un equipo formado por 21 personas, diez mujeres y once hombres, entre los que se encuentran el diputado Carlos García Adanero, la teniente de alcalde Pamplona, María Caballero; el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; o los parlamentarios Marta Álvarez y Juan Luis Sánchez de Muniáin.

En un comunicado, Javier Esparza, que concurre a este congreso junto con el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, como candidato a la Vicepresidencia; y la parlamentaria Yolanda Ibáñez, como candidata a la Secretaría General, ha destacado que su propuesta es un "equipo renovado" con 16 nuevas incorporaciones y donde continúan cinco componentes de la anterior ejecutiva.

Ha calificado este equipo como una ejecutiva "solvente, con capacidad política, técnica y profesional, liderazgo social y perfiles variados y complementarios", que ayude "en la toma de decisiones, en la definición de la estrategia general, en el cumplimiento de las directrices políticas y programáticas aprobadas por los afiliados y en la activación de nuestra organización".

Ha destacado que se trata de personas "con experiencia, que conocen UPN, Navarra y las necesidades de la sociedad y que han desarrollado o desarrollan su actividad profesional en ámbitos como el Derecho, la Economía, la Comunicación, la Cultura, o las Políticas Sociales".

Javier Esparza ha puesto en valor que se trata de un equipo que "responde a la defensa del municipalismo que siempre ha caracterizado a UPN". Así, ha indicado que "cuenta con la presencia de cinco alcaldes, cuatro ex acaldes o alcaldesas, dos expresidentes de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y el actual vicepresidente de dicha entidad", además de personas "con experiencia en el Gobierno de Navarra y en otras administraciones públicas".

Así pues, ha subrayado que propone un equipo que "refuerza los valores de la candidatura que encabezo: confianza, credibilidad, hechos".

El equipo propuesto por Esparza lo componen: José María Agramonte, presidente de la Junta de Bardenas; Marta Álvarez Alonso, parlamentaria foral; Cristina Arellano, presidenta del Comité Local de Corella; Arancha Arias, portavoz municipal en el Ayuntamiento de Ansoáin; Conchi Ausejo, portavoz municipal en el Ayuntamiento de Cortes y ex alcaldesa esta localidad; María Caballero, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Pamplona; María Echávarri, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Pamplona; Ana Elizalde, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Pamplona; Jesús Esparza, alcalde de Cáseda; Mario Fabo, alcalde de Marcilla y vicepresidente de la FNMC; Gonzalo Fuentes, exalcalde de Estella y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Estella; Carlos García Adanero, diputado en el Congreso; Jerónimo Gómez, ex alcalde de Los Arcos y ex presidente de la FNMC; Juan Carlos González, ex alcalde de Burlada; Mariano Herrero, alcalde de Monteagudo; Raquel Idoate, presidenta del Comité Local del Valle de Egüés; Rubén Medrano, alcalde de Azagra; Amaya Orduña, portavoz municipal en el Ayuntamiento de Tafalla; Juan Luis Sánchez de Muniáin, parlamentario foral y ex consejero del Gobierno de Navarra; Alejandro Toquero, alcalde de Tudela; e Isabel Olave, parlamentaria y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Baztan.