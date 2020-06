Lydia Lozano va a 'La última cena' con una nueva peluca y las redes se llenan de memes y "parecidos razonables"

En la última entrega del formato más surrealista de Mediaset, Kiko Hernández y Marta López fueron los encargados de cocinar para sus comensales: Kiko Matamoros, María Patiño, Chelo García-Cortés, Alonso Caparrós, Anabel Pantoja, Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano.

Esta última fue una de las colaboradoras que más protagonismo tuvo en las redes sociales. Ocurrió porque, al igual que la semana pasada, acudió al programa con una apariencia muy distinta a la que tiene acostumbrado al público: con una peluca.

La del último programa era de color morado, con un corte tipo bob y flequillo recto. Al igual que en la anterior entrega, en la que lució una larga cabellera negra, poco tardaron los usuarios de Twitter en empezar a sacar parecidos.Miley Cyrus en Black Mirror o Hannah Montana, la protagonista de la serie infantil Lazy Town o Shakira en el videoclip Las de la intuición fueron algunos de las comparaciones más repetidas.

Sin embargo, para el programa la similitud más evidente era con Mia Wallace de Pulp Fiction (1995), por lo que nada más entrar en plató pusieron de fondo el tema que vertebra una de las escenas más icónicas de la película, en la que unos jovencísimos Uma Thurman y John Travolta bailan juntos.

Me encanta Ashley O en Black Mirror😍😍😍 #LaÚltimaCena4pic.twitter.com/61PsKCy4qb — miss chun li (@RValley_) June 12, 2020

Que cambiada está Shakira desde que se ha comido el carabinero. #LaÚltimaCena4pic.twitter.com/55HYr0NZOj — Gara Rod (@gara_rod) June 12, 2020

https://twitter.com/laultimacenat5/status/1271540269406707713?s=20

Qué guapa Shakira en el vídeo de las de La Intuición #LaUltimaCena4pic.twitter.com/fS0Df3YBl8 — Isa Nlorant (@IsaFoundNemo) June 12, 2020

Lydia con el postre: Tengo el presentimiento de que empieza la acción #LaÚltimaCena4pic.twitter.com/RDvXw3b7UE — Hola Hola💬 (@lupus_k) June 12, 2020

En el programa, Kiko Herández y Marta López tuvieron que preparar tartar de ternera, carabineros y tarta de manzana. Desde el principio recibieron muchas críticas por parte de los chefs Begoña Rodrigo y Sergi Arola, que comentaron que los colaboradores no se dejaban asesorar e hicieron todo como quisieron.

El esperado veredicto por parte de los comensales no fue muy halagüeño: la carne y los carabineros estaban crudos y la tarta no era tarta. Por ello, las puntuaciones que les dieron tampoco fueron especialmente altas y no destronaron a los que por el momento se mantienen a la cabeza: Lydia Lozano y Kiko Matamoros.