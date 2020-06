Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra dos morts, huit positius i 202 altes en les últimes 24 hores

La Conselleria de Sanitat Universal ha confirmat dos noves defuncions amb coronavirus, per la qual cosa el total des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 1.456 persones. Per províncies, 223 es corresponen a la província de Castelló, 507 a la d'Alacant i 726 a la província de València.

Pel que fa a casos positius nous, des de l'actualització d'aquest dijous s'han detectat huit nous casos a través de PCR que eleven a 11.389 el total de positius des que va començar la pandèmia. De tots els casos positius detectats, es troben actius en aquests moments 2.231, la qual cosa suposa solament el 12,8%

Cap dels nous casos se situa a Castelló, que acumula 1.589 positius. Un d'ells és a Alacant, on el total es casos ascendeix a 3.940; sis a València, que suma 5.854 casos, i un no assignat.

Huit de cada deu casos de coronavirus ja han superat la malaltia a la Comunitat Valenciana. En total, són ja 13.630 persones les que han rebut l'alta des que va començar la pandèmia, 202 en les últimes 24 hores.

En l'última setmana s'han registrat 950 altes, la qual cosa suposa un increment del 7,5%. Per províncies: 1.622 s'han donat a Castelló, 4.748 a Alacant i 7.255 en la província de València, a més de cinc sense assignar a cap província.

D'altra banda, en aquests moments hi ha 110 pacients ingressats en els hospitals valencians, dels quals 13 necessiten cures d'UCI. Per províncies, hi ha deu a Castelló, dos d'ells en UCI; 43 a Alacant, sis d'ells en UCI; i 57 en la província de València, cinc d'ells en UCI.

El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.246 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 498. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 384.878 de les quals 271.380 han sigut a través de PCR i 113.498 a través de test ràpid.

ACTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui hi ha algun cas positiu en 51 centres. Set d'ells estan en la província de Castelló, 14 en la d'Alacant i 30 en la província de València. Quatre residents han donat positiu en les últimes 24 hores i dos han mort.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències a la Comunitat Valenciana: huit en la província de Castelló, set en la província d'Alacant i 13 en la província de València.