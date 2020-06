Condenan a un Guardia Civil de Gandia por insultar a un superior: "Es un inútil que no vale ni para tacos de escopeta"

De esta forma, el Alto Tribunal desestima el recurso interpuesto por el agente condenado y confirma la sentencia -a la que ha tenido acceso Europa Press- dictada por el Tribunal Militar Territorial Primero por un delito de insulto a superior.

Los hechos se remontan al 28 de mayo de 2016, cuando el condenado y el Cabo Primero de la Guardia Civil, pertenecientes ambos a la patrulla del Seprona de Gandia, circulaban en vehículo oficial y descubrieron una acequia que portaba agua y emitía olores fecales.

En ese momento se inició una discusión entre ambos porque el agente no estaba de acuerdo con su superior de abandonar el lugar de los hechos y no investigar el posible delito ecológico que se podría haber cometido.

En el transcurso de la discusión, en la que el Guardia Civil se dirigía a su superior en tono elevado y de forma poca respetuosa, el Cabo Primero le dijo, también en tono elevado: "¿Quién dirige el servicio, usted o yo?".

Tras ello, el Guardia Civil le dijo: "Como me vuelva a chillar, por la puerta sale volando". Y ello con el puño cerrado y en alto. Y le agregó: "Usted es un maldito inepto, un inútil de mierda que no vale ni para tacos de escopeta (...) acaba de ver una actuación aquí, se la pasa por el forro de los cojones y se va... eso es lo que ha hecho usted... y ahora va y me hace un parte y dice lo que ha ocurrido... el parte se lo voy a hacer yo... inútil, que es un inútil de mierda".

Cuando llegaron al cuartel, el Cabo Primero avisó al Teniente Jefe del Puesto y le explicó la situación. Éste suspendió el servicio. El contenido de la discusión quedó registrado en una grabadora que portaba el Cabo Primero.