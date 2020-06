Broncano, sorprendido por la actitud de Maxi Iglesias en 'La Resistencia': "¿Por qué has venido tan loco?"

La Resistencia concluyó la semana entrevistando a la cantante Edurne, que presentó su nuevo disco, Catarsis; le regaló un muñeco de su novio, David de Gea (portero del Manchester United) a Broncano; e hizo de jurado en una competición de canto entre el presentador y Jorge Ponce.

Otra cosa no, pero en este programa siempre se ha defendido al mejor portero del mundo. #LaResistencia@Edurnitypic.twitter.com/nfauakixNl — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 11, 2020

A continuación, llegó el actor Maxi Iglesias, que sorprendió a Broncano y a los espectadores campando por el escenario del programa de Movistar + a sus anchas. Tras comentar que se había colado en el camerino de Grison, se puso de pie y ocupó la batería del presentador.

"¿Dónde vas?", le preguntó Broncano a su invitado, que le contestó que "me he quedado con ganas de tocar la batería". Y continuó diciéndole: "Joe Maxi, tú has venido aquí como si esto fuera una feria".

"Has venido como Mowgli, salvaje, ingobernable", exclamó el presentador mientras el actor cogía las baquetas y golpeaba la batería porque "siempre he querido hacer algo en La Resistencia", admitió.

Tras su 'actuación', Broncano no pudo evitar decirle: "Pero... ¿Cómo tienes los huevos de decir que sabes tocar la batería?", y el actor le dijo que mirara el videoclip del grupo Despistaos con la canción de la banda sonora de la serie Física o Química "que toco muy bien".

"Porque te pondrían música por encima", le contestó el presentador. "Llevaba 16 años convencido de que sabía tocar la batería, me acabas de joder", aseguró Iglesias. "¿Tú pensabas que lo que sonaba en la canción era lo que habías tocado tú?", añadió Broncano riéndose.

Un conejo portalápices pic.twitter.com/ubTcu8Vrdn — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 11, 2020

"Maxi, has venido como el demonio de Tasmania. ¿Por qué has venido tan loco?", le dijo Broncano a su invitado cuando éste le propuso escalar la pared del fondo del escenario. "Pensaba comentar unas cosas y dejar el resto para otro día, pero has venido como un perro salvaje", confesó Broncano.

Al final, con ambos de pie, el actor se despidió del público que había acudido a ver La Resistencia al teatro, emplazándoles para una nueva visita.