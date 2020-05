Maxi Iglesias desvela en 'La Resistencia' por qué nunca ha vuelto a 'El hormiguero'

Uno de los programas clásicos donde acuden los actores o cantantes a presentar sus nuevos trabajos es a El hormiguero, aunque desde hace un tiempo, La Resistencia se ha convertido en uno de los favoritos de los artistas por el carácter desenfadado de las entrevistas de Broncano.

Maxi Iglesias fue el invitado de este miércoles del programa de Movistar + y le comentó al presentador por qué no había acudido al espacio de Pablo Motos a presentar su nueva serie en Netflix, Valeria.

"Estoy más nervioso que cuando iba a El hormiguero, imagínate", afirmó el actor, mientras que Broncano le decía "supongo que habrás ido unas cuantas veces allí: ¿Eres invitado Platino?".

Iglesias le contestó que "no porque hice una sección y no acabamos muy bien. Fui colaborador (en el año 2012) y en la sección muy chula en la que la gente tenía que mandar guiones. Los íbamos juntando para hacer un cortometraje al final de la temporada".

"Me pilló con un proyecto fuera y solo fui cuatro días en toda la temporada", recordó el actor. "Eso no es ser colaborador", señaló Broncano. Iglesias comentó que "el pacto se truncó", pero el presentador quiso saber si había sido "por tu parte o por ellos".

El madrileño afirmó que "creo que por ellos y lo estoy contando por primera vez en televisión. Me tuve que ir fuera a trabajar y al final no pude hacerlo mucho". Broncano le preguntó: "¿Se enfadó Pablo?".

"Pablo no sé si se enfadó, pero Jorge [Salvador] no sé, tengo una conversación pendiente con él... Desde entonces no he vuelto a ir de invitado y eso que he tenido proyectos después...", comentó. Y añadió entre risas: "Por eso he venido a La Resistencia".