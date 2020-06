Crida pel Finançament demana recuperar l'esperit de la marxa del 2017

La Crida pel Finançament busca recuperar l'esperit de la manifestació que va eixir al carrer a València el 10 de juny del 2017 per a aconseguir el canvi del model de finançament autonòmic, amb la meta de millorar la vida dels valencians i garantir un futur de llibertat, igualtat i justícia social.

Tres anys després, el moviment lamenta la falta de resultats que posa de manifest la crisi del coronavirus. "No només som una comunitat autònoma infrafinançada, sinó que no rebrem els fons necessaris per a fer front a la pandèmia ni a la reconstrucció", alerta en un comunicat.

Va ser "la primera manifestació unitària per a denunciar l'espoli fiscal que pateix el poble valencià", amb el suport de centenars d'entitats i persones vinculades a diversos sectors. Més enllà de les dades de participació, la Crida recorda que va suposar "un èxit i un encert en posar en l'agenda la situació d'infrafinançament i de discriminació en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE)".

Aquesta protesta "va servir per a transmetre que l'infrafinançament afecta negativament les condicions de vida i condiciona l'autogovern i el futur com a poble" de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa la plataforma creu que va asseure el camí per a "fer front a centenars d'anys d'espoli".

Un camí caracteritzat per "la transversalitat, l'horitzontalitat, la col·laboració, la unitat i la mobilització social sostinguda en el temps per a obligar el govern de Madrid a asseure a negociar amb els legítims representants dels valencians".

Boicot

Tot açò, critica la Crida, "malgrat el boicot evident i manifest d'una part de l''establishment' polític, social, empresarial i sindical que va veure que havia nascut una iniciativa unitària i plural al marge de les estructures tradicionals i jeràrquiques que caracteritzen les estructures de poder".

De fet, assegura que van intentar controlar les reivindicacions i les mobilitzacions per a "evitar els contagis" amb els processos d'altres territoris. "Les convocatòries que des de determinades plataformes excloents creades amb posterioritat es van fer, així com el seu full de ruta basat en una dinàmica exclusivament institucional, han posat en evidència el seu fracàs perquè no van obrir cap procés de negociació real sobre el finançament del País Valencià malgrat declaracions institucionals, fotos o viatges".