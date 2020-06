Detenido un joven por malos tratos a su ex novia al no dejarla salir de la vivienda

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha explicado este jueves que los hechos se produjeron, a las 17:00 horas, cuando una llamada alertó de que había unos jóvenes trepando la fachada.

Una vez en el lugar, los agentes preguntaron a los jóvenes, quienes aseguraron que habían recibido un mensaje de una amiga en el que les decía que su ex novio no le dejaba salir de la vivienda. En el mensaje también les enseñaba una herida que supuestamente le había causado su ex novio.

A continuación, los policías entraron en el interior de la finca y encontraron a una menor, de 16 años, en el rellano del segundo piso, muy nerviosa, y explicó que había acudido a casa de su ex novio a recoger unas entradas para un concierto.

Una vez en el domicilio del agresor, comenzó una discusión que acabó con la retención de la víctima en el interior de la vivienda, así como con agresiones hacia la misma.