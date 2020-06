Detingut a València el representant d'un concessionari per estafar 9.500 euros en la compravenda d'un cotxe

Segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat, les investigacions es van iniciar en tindre coneixement els agents que una dona havia acudit a un concessionari de compravenda de vehicles a València per a formalitzar la venda del seu cotxe.

Després de realitzar un contracte de comissió de venda en el qual es va valorar el vehicle en 9.500 euros, la dona suposadament mai va arribar a rebre la quantitat pactada però el seu cotxe va ser venut a una tercera persona i canviant de titularitat.

Durant les investigacions, els agents van esbrinar que, després d'un temps transcorregut i la insistència de la propietària per obtindre notícies de la venda del seu vehicle, el concessionari li hauria donat un xec i li van sol·licitar que esperara un temps per a ingressar-ho. Més tard es van posar en contacte amb ella per a dir-li que no podien fer front al pagament i que esperara novament.

Continuant amb les investigacions, els policies van descobrir que la venda del vehicle a eixa tercera persona havia sigut per un import de 14.700 euros. Els agents van conéixer la identitat del representant legal del concessionari i, en el transcurs de les gestions per a la seua localització, aquest home es va presentar en dependències policials, on va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'estafa.

El detingut, amb antecedents policials, després de ser sentit en declaració va ser posat en llibertat, després de ser advertit de l'obligació de comparéixer davant l'autoritat judicial quan per a açò fora requerit.