Coronavirus.- Un jutge d'Alacant admet una denúncia contra la directora de RRHH de Sanitat i l'envia a València

La denúncia, interposada per un equip de lletrats encapçalats per Juan Carlos Navarro i Eugenio Ponz, es va presentar per delictes contra els drets dels treballadors per incompliment per omissió de la normativa de seguretat i higiene en el treball del personal sanitari dependent de la Conselleria de Sanitat en el marc de la Covid-19.

Es tracta d'un tipus penal d'estructura omisiva o, més pròpiament, d'infracció d'un haver de que protegeix la seguretat en el treball, entès com l'absència de riscos per a la vida i la salut del treballador atenent les condicions materials de la prestació del treball.

La denúncia es va presentar en un jutjat d'Alacant en entendre's comès el delicte en aquesta ciutat per afectar tots els professionals sanitaris que conformen el departament de Salut de l'Hospital General d'Alacant.

No obstant açò, aquest òrgan judicial decideix remetre-la a València en argumentar que aquest plantejament s'oposa a la naturalesa del delicte denunciat, ja que es tracta d'un delicte el subjecte actiu del qual ha de ser la persona legalment obligada a facilitar els mitjans necessaris perquè els treballadors exercisquen la seua activitat amb les adequades mesures de seguretat i higiene.

Així, estima que d'haver-se comès el delicte, l'òrgan competent territorialment perquè en prenga coneixement seria els Jutjats de València, atés que la conducta omisiva que es posa de manifest seria atribuïble a la Conselleria de Sanitat, amb seu a València, sent precisament una de les persones que es denuncien la directora de RRHH, en ser empresari i, per tant, la persona legalment obligada a facilitar al seu personal els mitjans establits en la normativa laboral.

Segons exposa el jutge, el fet que haja sigut denunciat igualment el director de l'Hospital d'Alacant no desvirtua que el subjecte actiu del delicte seria la Direcció general de Recursos Humans de la Conselleria. L'acció penal també es pot dirigir contra ell però la seua figura no encaixaria en el terme de "empresari".

De fet, agrega, de la documental de la causa es desprèn que el primer escrit de CSIF en el qual s'exigeix que s'informe i s'adopten les mesures recomanades pel Ministeri es dirigeix la Conselleria de Sanitat en ser l'organisme encarregat de proporcionar als seus treballadors una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.