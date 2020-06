Escrivá, sobre el coste burocrático del ingreso mínimo: "Los ayuntamientos tienen una situación financiera de superávit"

No obstante, ha precisado que es "precipitado" calcular ese coste porque primero tienen que analizar cuántas solicitudes han tramitado o van a tramitar directamente por el canal de la Seguridad Social, sin necesidad de que el potencial beneficiario acuda a la ventanilla del ayuntamiento a entregar la documentación.

"Los ayuntamientos tienen una situación financiera de superávit significativa que se ha ido materializando en los últimos años y tienen ya más de 30.000 millones de euros", ha subrayado Escrivá este jueves 11 de junio durante su intervención en una conferencia virtual sobre 'Ingreso mínimo vital y perspectivas de recuperación del mercado laboral', organizada por el Consejo General de Economistas de España.

Preguntado por si la medida va a tener un coste burocrático de 200 millones de euros y por quién va a asumir ese coste, el ministro considera "un poco precipitado" saber cuánto va a necesitar el Gobierno a los ayuntamientos en este sentido porque primero tienen que ver cuánto van a ser capaces de tramitar por el canal de la Seguridad Social.

76.000 HOGARES DE OFICIO ESTA SEMANA

Según ha recordado ya han identificado de oficio a 76.000 hogares a los que comunicarán esta misma semana que van a ser beneficiarios del ingreso mínimo vital. Además, el Gobierno quiere que las CCAA les envíen "en bloque" a los beneficiarios de sus rentas mínimas autonómicas para concederles también de oficio la prestación.

"Son casos que no tenemos que abordar por el procedimiento que tienen en la cabeza los ayuntamientos, aunque este también va a existir, del hogar que presenta directamente los papeles, la documentación y hace una declaración responsable planteando que tiene derecho, esos trámites pueden llevar un cierto trabajo pero tenemos que saber a cuántos hemos llegado antes sin necesidad de ese trámite", ha precisado el ministro.

En todo caso, Escrivá ha comentado que la situación financiera de los ayuntamientos es de "superávit" y además, ha recordado que el real decreto ley por el que se aprueba el IMV y que fue convalidado este miércoles por el Congreso de los Diputados, establece que aquelllos gastos en los que incurran los ayuntamientos estarán exonerados de la base de cálculo de la regla de gasto, a su juicio, "un avance a poner en valor".

Por otro lado, preguntado por el vicepresidente del Consejo General de Economistas de España, Pascual Fernández, sobre cómo va a conseguir el Gobierno que el ingreso mínimo vital no se convierta "en un desincentivo para la incorporación al mercado laboral", Escrivá ha insistido en los itinerarios de inclusión.

TRATAMIENTOS SANITARIOS EN CASO DE DROGADICCIÓN

Según ha indicado, en torno a un tercio o más de los hogares que se encuentran en "la trampa de la pobreza", cuyos miembros no tienen un empleo o es muy marginal, potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital, "no son empleables" si no pasan previamente por un itinerario de inclusión que, en algunos casos, tendrán que pasar por tratamientos sanitarios, por ejemplo, en casos de drogadicción.

"Sabemos que un tercio o más de hogares que están en esa trampa de la pobreza, que no tienen trabajo o un trabajo muy marginal, un subempleo considerable, no son empleables como tal. Por eso, nos damos de bruces una y otra vez con las estrategias estandarizadas de políticas activas de empleo. Antes necesitamos itinerarios de inclusión que pasan por un tratamiento sanitario específico, por ejemplo, en casos de drogadicción o temas psicológicos. Otros por tema de abandono escolar, necesitan recuperar una formación", ha explicado el ministro.

Todas esas situaciones, según ha añadido, tienen que trabajarse antes de entrar al mercado laboral porque si no, se estarán "equivocando". Por eso, ponen "énfasis" en itinerarios "más amplios que los laborales", que son los itinerarios de inclusión. Para su diseño van a trabajar con las comunidades autónomas y ayuntamientos, teniendo en cuenta cada tipo de hogar y sus necesidades.

También tienen que "aquilatar" durante cuánto tiempo y para qué perfiles concretos de hogares será compatible recibir la prestación del ingreso mínimo vital con la extensión del trabajo, según ha comentado Escrivá. De momento, según ha añadido, van a hacer una "aproximación experimental", es decir, que irán "ensayando" fórmulas para ver qué funciona mejor.