À Punt compleix dos anys narrant la 'convulsa' actualitat: 5 eleccions, inundacions i una pandèmia mundial

"Bona vesprada, diumenge 10 de juny de 2018, comença À Punt Notícies Migdia" van ser les primeres paraules pronunciades en el primer informatiu de la televisió pública que donava el tret d'eixida a una programació regular que culminava així la recuperació del servei (que va arrancar en proves a l'abril d'eixe mateix any) després del tancament de Canal 9 al novembre de 2013 per l'aleshores Consell del PP.

La pròpia À Punt ha volgut celebrar aquest segon aniversari recordant els inicis i compartint en xarxes socials un vídeo que mostra com es va viure en la redacció l'inici de les emissions, amb aplaudiments de la plantilla inclosos. A més, ha preparat una programació especial i també ha llançat un concurs online per a la millor felicitació a la televisió pública amb un ninot com a premi.

"Si no estigueres ací l'esforç col·lectiu no hauria sigut possible", agraeix la cadena als espectadors, recordant que en tot aquest temps han contat cinc processos electorals en directe, les inundacions de la DANA a Alacant o la crisi de la Covid-19: "Dos anys d'un espai obert al món, en valencià, plural, de qualitat i de proximitat".

Amb un pressupost anual de 55 milions inicialment per a la ràdio i la televisió, que enguany ha pujat fins als 56 -des de la direcció es va reivindicar cada any l'augment de la quantia-, la nova televisió no ha estat exempta de crítiques per part dels grups de l'oposició (PP, Cs i Vox), que en ocasions han qüestionat eixa despesa, la gestió i la seua pròpia existència d'acord amb les xifres d'audiència aconseguides, a l'entorn del 2%.

La pandèmia de Covid-19, l'estat d'alarma i el confinament han impulsat l'audiència d'À Punt fins a xifres rècord en els últims mesos. Així, ha tancat el primer quadrimestre de l'any amb un creixement del 44% en el nombre d'espectadors i ha finalitzat el mes d'abril amb una quota del 3,3% i una audiència mitjana diària de 34.000 espectadors. La pujada respecte al mateix període de 2019 és d'un 73%.

REFLEX DE LA SOCIETAT I EFICIÈNCIA

La primera directora general d'À Punt, Empar Marco, no ha deixat passar l'ocasió per a compartir una foto amb l'equip de la casa en el seu compte de Twitter: "Dos anys gràcies a un bon equip de direcció. La confiança de la ciutadania ha sigut fonamental. Servei públic per davant de tot. Feliç aniversari a tota la plantilla i productores per fer-ho possible cada dia".

El seu successor, Alfred Costa, ha declarat que "la resposta de l'audiència dels últims mesos és molt gratificant per a dur a terme tot el projecte amb il·lusió, és un bon indicador del camí pel qual volem avançar; treballem per a ser un reflex de la societat valenciana i garantir l'eficiència dels recursos econòmics i humans dels quals disposem".

Tal com s'ha expressat per a la pròpia televisió pública, en aquests moments d'incertesa "complicats per a tots els sectors de la societat" À Punt està "al costat dels qui la necessiten". "Som el vehicle de comunicació ideal per a mostrar el que passa en el nostre territori. La finestra del nostre present per a construir junts un futur compartit", ha agregat.

PUIG: "DOS ANYS MIRANT-NOS DE NOU"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha volgut sumar-se a les felicitacions amb un missatge en el seu compte de Twitter: "Dos anys d'À Punt. Dos anys mirant-nos de nou. Gràcies als seus professionals per cosir la nostra terra des de la llibertat informativa i la pluralitat de mirades i veus. Hem de conéixer-nos i reconéixer-nos millor cada dia. Perquè som una terra diversa i eixa és la nostra riquesa".

La vicepresidenta, Mónica Oltra, també ha dedicat unes paraules a la cadena: "Dos anys de recuperació de drets, d'informació, formació i entreteniment, de saber el que passa en el poble més xicotet i en la ciutat més gran de la nostra terra. Engorabuena als qui ho han fet possible i que en siguen molts més".

Igualment, el vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, ha celebrat que "es compleixen dos anys des que els valencians van recuperar un servei públic essencial".

Des dels partits del Botànic, que es va encarregar d'impulsar l'engegada del servici de nou, el PSPV ha destacat que ja són dos anys en què els valencians tornen a tindre "informació de proximitat" i Compromís ha posat l'accent en la necessitat de mitjans públics de qualitat, independents, plurals i en valencià que siguen "sinònim de proximitat i motor d'una indústria audiovisual potent".

La tercera pota d'eixe acord, Unides Podem, ha apuntat que la consolidació d'À Punt com a mitjà públic valencià "és prioritària per a garantir el dret a la informació i retornar l'autoestima" al poble valencià i "queda molt de camí per davant".

Per la seua banda, el PP també ha recordat l'aniversari, encara que no en la mateixa línia, i ha apuntat en el seu Twitter: "Deien que anava a ser una televisió plural i no teledirigida, independent de partits polítics. Una televisió que paguem tots, però no és de tots. Hui el PSPV s'apropia de la tele dels valencians. També va a assumir les pèrdues milionàries d'À Punt?".